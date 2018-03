Mal tiempo ocasiona pérdidas en cultivos

El frío de los últimos días es beneficioso para los cultivos en el Condado de Yuma, sobre todo después de un invierno inusualmente caliente que ha provocado pérdidas millonarias en la industria agrícola. De acuerdo al contratista de mano de obra agrícola y presidente de Oseguera Harvest, Antonio Oseguera, las altas temperaturas en este invierno afectaron a las plantas haciéndolas crecer más rápido. “El clima hizo que la producción se viniera más rápido, teniendo tanto producto que no se sabía qué hacer con él. Muchos agricultores tuvieron que disquear el cultivo porque no había precio en el mercado. El mercado no se levanta a nivel del tiempo”. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Regresan pangas llenas de Curvina Next Post Muerto viviente

