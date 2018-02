Líder de zona árida da la razón a Silva

Luego de manifestar que Carlos Silva Calles tiene razón al preguntar dónde están los líderes de las organizaciones campesinas que permiten la venta barata de las tierras del Desierto, Carlos Ariel Espinoza López aseguró que este problema es grave, como también lo es la sobreexplotación de los mantos acuíferos. El dirigente de la Unión de Ejidos de las Zonas Áridas, al especificar en estos puntos, expresó que el primero de ellos se torna grave, porque en la mayoría son los Comisariados los responsables de que los campesinos malbaraten sus tierras. “El Lidercito”, como lo conocen, aclaró lo anterior, indicando que la responsabilidad recae en los directivos ejidales, porque son ellos los que en la mayoría de los casos llevan las propuestas de compra de tierras a sus representados. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Van por el último boleto Next Post ECOS DEPORTIVOS

