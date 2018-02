La ruta correcta del PRI

Una lectura de organización y entendimiento nos deja la visita del “Maloro” Acosta y Sylvana Beltrones a San Luis Rio Colorado. La fuerza del Alcalde de Hermosillo con licencia radica en el capital político que él mismo ha construido desde la cúpula tricolor, y Sylvana descansa su poder, de primera instancia en su apellido, pero además le suman juventud e imagen. Son los ingredientes que encontraron los priistas en toda la fórmula, al menos en el primer Distrito electoral. No dudo que en las reuniones privadas sostenidas entre grupos al interior de su Partido se hayan dado hasta con la cubeta, pero de entrada, el mensaje es el correcto, acercarles juventud y transparencia, y separar la bribonada. Las imágenes que han circulado producto de la visita de los aspirantes al Senado, dicen más que mil palabras, para empezar una fórmula de buen ver y que le suma a esta pareja de capitalinos, encabezada por Héctor ‘Titilo’ Leyva, José Enrique Carrasco y Gabriela González transmite a la ciudadanía un encargo de confianza. A simple vista se observa que están cuidando los detalles de imagen, alejando de ellos el PRI dinosaurio, el corrupto. A pesar de que en las reuniones de agenda o encuentros ‘fortuitos’ con el pueblo, se han sumado personajes de distintos sectores del PRI, que de alguna manera provocan el rechazo ciudadano –aunque de buena fe se sumen en apoyo a la fórmula de aspirantes-, el círculo se ha ocupado en distanciar la polilla de la imagen. De entrada resulta una ventaja para el PRI, utilizando la confusión y el desorden que impera en las fórmulas de aspirantes del PAN, el enemigo a vencer en esta plaza. Es tiempo de trabajo político y consensos al interior de los partidos, la ley electoral prohíbe hacer campañas y promover el voto; pero de alguna forma se las están arreglando para lanzar mensajes afuera sin violar la ley, o aprovechando los vacíos de ella. Los primeros pasos de los priistas en esta carrera electoral son oportunos, juventud, transparencia y colas cortas del quehacer político. Comentarios comentarios Previous Post Nueva dirigencia en la Intermedia Next Post Robbie Williams reta a Bolt a juego de fut

