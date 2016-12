La mercadotecnia le está ganando a la fe

Actualmente, la mercadotecnia está ganándole terreno a la fe, y eso hace que espiritualmente, la gente crea menos en la Navidad.

El padre Lorenzo Sánchez recordó que la Navidad es el nacimiento de Cristo, que ya es un hecho histórico, y que ya es la segunda venida de Él.

“Jesucristo vendrá a los corazones que quieran recibirlo, cada año, ahora en la Navidad; esto se da en tres momentos: el que ya pasó, el que vendrá y en el que estamos”, anotó.

Consideró que la fe es cada día menos, ante la mercadotecnia, que cada vez es más fuerte y se deja sentir en esta temporada muy fuerte.

Expresó que ya no es lo mismo de antes, puesto que ya son pocas las familias que colocan un nacimiento, aunque se sabe que no es nada barato hacer uno bien arreglado.

“Por otro lado, tanta campaña para que compren, ya no es tanto la fiesta de Cristo, sino en los regalos, hacen que Cristo pase a un segundo término”, declaró el párroco de la iglesia Inmaculada Concepción.

Dijo que en otras palabras, la mercadotecnia le está ganando a Jesucristo en estos tiempos.

“Es que simplemente vamos a las tiendas y el primer cuadro no puedes ni caminar, y ni decir de las filas a Estados Unidos, larguísimas, no importa el dólar cómo esté”, dijo.

Mencionó que a pesar de esto, aún es posible recuperar el terreno perdido, pero eso sí, sería a base de mucho esfuerzo, porque no una tarea fácil.

“Es un reto muy grande, ahorita la gente no tiene tiempo, trabaja, las mujeres tienen hasta dos trabajos porque no le alcanza uno, llegan cansadas y no tienen mucho tiempo de acercarse a las cosas de Dios, y eso se refleja en los hijos”, concluyó.

