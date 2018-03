La huella de AgroBaja

AGROBAJA se ha posicionado como la plataforma más importante a nivel nacional, en lo ideal para el cierre de negocios trascendentes, durante los tres días anuales y siempre con el mes de marzo, se exhiben, promueven y comercializan productos y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas con la finalidad de fortalecer la cadena productiva de México. Año con año la lista de expositores de diversas ciudades dentro y fuera del país, va en aumento, llegando a 676 expositores y más de 50 mil visitantes en la última edición 2017. Con casi 20 años de experiencia se ha convertido en el punto de encuentro para productores, proveedores y prestadores de servicio, viene a ser una de las exposiciones más importante del país, mostrándose en su seno una serie de productos y servicios relacionados con el campo y los extensos litorales que se tienen en Baja California y parte de Sonora, todo en una sola exposición que en la presente fecha del primero al día tres de marzo tendrá su mismo y propio escenario, a un costado de la carretera a San Felipe, kilómetro 7.5 Pudiendo encontrar en ese lapso todo lo derivado de la agricultura, apicultura, ganadería, pesca, acuacultura, horticultura, agroindustria, maquinaria, energías alternas, productos alimenticios, semillas, metal mecánico, entre otros. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Aprieta Reina por municipalizar Transporte Next Post Forman Comité de vecinos

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.