Jornada de definición en la Primera B

La Primera Fuerza B tiene grandes emociones en la liguilla de su torneo. La serie de eliminación directa protagonizada por Flores y San Lorenzo estuvo muy pareja en el partido de ida, celebrado el pasado domingo por la tarde en la cancha del óvalo del Bosque de la Ciudad. Flores y San Lorenzo empataron a cuatro goles en un partido que estuvo lleno de espectaculares acciones protagonizadas por los jugadores de las dos poderosas escuadras. A base de pico y pala, José L. García, José Pérez, Carlos Reyes, Jesús Gutiérrez, Uriel Villarreal y Luis Gutiérrez fabricaron las jugadas que buscaban poner en graves aprietos la meta defendida por su rival en turno.

