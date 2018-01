Joe Arpaio quiere ser senador por Arizona

El ex alguacil de Arizona Joe Arpaio anunció este martes que se postulará como candidato al Senado estadounidense, de acuerdo con una entrevista dada al periódico The Washington Examiner, decisión que genera incertidumbre en las primarias estatales del Senado republicano.

“Competiré por el Senado de EU por el Gran Estado de Arizona por una sola e inquebrantable razón: para apoyar la agenda y las políticas del Presidente Donald Trump en su misión por hacer a Estados Unidos Grande de nuevo”, anunció el ex funcionario de 85 años en Twitter.

Arpaio ganó popularidad por sus acciones contra migrantes durante su gestión como alguacil del condado de Maricopa, en Phoenix.

Durante su gestión, el ex funcionario se refirió a sí mismo como el alguacil más duro de Estados Unidos, ya que se le conoció por el control estricto de la seguridad fronteriza en Arizona.

Sin embargo, fue objeto de críticas y acusaciones por discriminación racial y maltrato a prisioneros migrantes.

En 2017, el Presidente Donald Trump lo otorgó el perdón después de que fue declarado culpable de ignorar una orden judicial relacionada con la discriminación racial en su jurisdicción.

El ex funcionario, quien perdió el cargo el año pasado después de más de dos décadas, manifestó hace tiempo sus aspiraciones a un cargo superior.

Este martes, en entrevista con el diario estadounidense, afirmó que participará en la carrera para reemplazar al senador Jeff Flake, el cual anunció su retiro.

“Tengo mucho que ofrecer. Soy un gran partidario del Presidente Trump”, señaló Arpaio al medio estadounidense.

“Voy a tener que trabajar duro; no se puede tomar nada por hecho. Pero no estaría haciendo esto si pensara que no podría ganar. No estoy aquí para poner mi nombre en el periódico, logro eso todos los días de todos modos”, añadió el ex alguacil.

