James Franco niega acusación de acoso

El actor y director James Franco, denunciado recientemente por varias actrices de acoso sexual, dijo que las afirmaciones en su contra son incorrectas.

“Me enorgullezco en tomar responsabilidad por las cosas que he hecho. Tengo que hacerlo para sentirme bien conmigo mismo. Cuando sé que hay algo mal o que tiene que cambiar, lo hago.

“Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo”, dijo Franco en una entrevista con Stephen Colbert.

Ésta es la primera respuesta de Franco a las acusaciones en su contra que salieron a la luz en las redes sociales durante los Globos de Oro, celebrados el pasado domingo y en los que se llevó el premio al Mejor Actor de una Comedia o Musical por The Disaster Artist: Obra Maestra.

La gala estuvo marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood: los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la frase “Time’s Up” (Se acabó el tiempo).

Durante la ceremonia, varias actrices arremetieron en las redes sociales contra la presunta hipocresía de James Franco por llevar una de las insignias.

“Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran descubierto haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?”, dijo en Twitter la actriz Violet Paley.

La artista afirmó que hace un par de semanas él se disculpó ante ella y otras mujeres por teléfono.

