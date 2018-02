Invitan a disfrutar carrera sin riesgo

A disfrutar la carrera fuera de camino CODE 2018 acatando las recomendaciones necesarias para evitar accidentes, invitó ayer el director Municipal de Protección Civil. El funcionario sugirió a los aficionados que tienen previsto disfrutar la Off Road Racing Grand Prix, respetar las áreas que han sido delimitadas para el resguardo de espectadores. Asimismo, aconsejó a los visitantes permanecer al pendiente en los lugares designados para presenciar el arranque de los vehículos de las diferentes clasificaciones. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Atemoriza CDMX temblor y réplica Next Post ¡Cuervos, campeones!

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.