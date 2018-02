Invitan a carrera fuera de camino

Del 16 al 18 de febrero se llevará a cabo en esta ciudad la carrera CODE Off Road, en un circuito de 20 millas localizado al Sur de la ciudad. El promotor Joaquín Rodríguez Montoya recordó que será la tercera ocasión en que se celebre la competencia en esta frontera. “Esta será la primera de seis carreras que tendremos a lo largo del año, vamos a empezar con la contingencia en el Bosque de la Ciudad, ahí vamos a tener los autos antes de que compitan, la gente tendrá la oportunidad de verlos de cerca y apreciarlos antes de la carrera”, informó. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Gasparines funde a Italianos Next Post ¿Ya sabes de dónde viene San Valentín?

