Para beneficio de la ciudadanía, al menos por un día y medio, la policía está sacando de las calles a muchas personas que andan bajo el influjo de las drogas o la llamada 'malilla', la que los obliga a delinquir. De uno, dos y hasta 10 hombres y mujeres; jóvenes y viejos, son arrestados por andar atisbando en el interior de los autos y en los patios de las casas con la intención de robar. En la gran mayoría de los casos portan consigo dosis de la droga del momento, la metanfetamina, o envoltorios con restos de las mismas. Uno de los casos ocurrió en la colonia México, donde fue detenido Gerardo Enrique "N", residente del fraccionamiento Villa Colonial, quien fue sorprendido en el callejón Tabasco y la calle 42. Más información en nuestra edición impresa.

