La Profeco ha sancionado a gasolineras de todo el país y San Luis no fue la excepción. En su revisión por unas cuantas gasolineras de San Luis R. C., la Profeco inmovilizó una manguera de la Gasolinera “La Grullita”, ubicada por la Calzada Monterrey No. 1, Colonia Aviación.. Se le revisaron 14 de sus mangueras y solo se le inmovilizó una por un error de repetibilidad.

