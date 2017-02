Inicia expedición de Actas en línea

Obtener un acta de nacimiento, de matrimonio o defunción, es ya un trámite más sencillo y barato para los sonorenses, al iniciar la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano el servicio en línea a través del portal www.registrocivil.sonora.gob.mx.

Para obtener una prueba del funcionamiento de este servicio, la Mandataria estatal, el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella y la directora del Registro Civil, Julissa Bojorquez, acudieron al hogar de la familia García Salazar, en la colonia Benito Juárez de Hermosillo, donde imprimieron actas de nacimiento de cada integrante de la familia.

Con el programa Actas en Línea, los ciudadanos podrán obtener sus actas mediante cualquier computadora e impresora a su alcance, ya que a través de la conexión a internet y el pago mediante tarjeta de débito o crédito en menos de 5 minutos contarán con el documento con validez oficial, con el beneficio adicional de un descuento del 20 por ciento sobre el costo normal.

“Es un trabajo que viene realizándose desde hace meses, y lo más importante es que no tuvo costo extra alguno, son los informáticos de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobierno y del Registro Civil quienes hicieron posible esto, queremos ser un gobierno facilitador, un gobierno que lejos de obstaculizar las cosas las facilite”, comentó la Gobernadora.

El decreto que especifica esta modalidad de servicio y la reducción en el costo de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción se publicó en el Boletín Oficial el viernes pasado.

Los usuarios podrán descargar todas las impresiones que requieran de dichas actas durante seis meses por el mismo pago.

Pavlovich Arellano resaltó que Sonora es pionero a nivel nacional en este tipo de trámites, lo cual no requirió un gasto para su puesta en marcha ya que fue personal del Gobierno del Estado quien diseñó y opera esta iniciativa.

“La verdad es un programa piloto a nivel nacional, somos pioneros y yo me siento muy orgullosa porque fue algo que no tuvo costo alguno, sino nuestra misma gente de informática lo hizo después de haber hecho mucho trabajo porque no estaban digitalizadas muchas actas porque por mucho tiempo no se hizo”, señaló.

