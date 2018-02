Incrementan grupos de odio con Trump

El número de grupos de odio en Estados Unidos creció un 22 por ciento hasta alcanzar las 121 agrupaciones en 2017, primer año de mandato del Presidente Donald Trump, cuya llegada al poder se convirtió en un factor decisivo para este auge, según la organización Southern Poverty Law Center. Heidi Beirich, directora del proyecto que ha desarrollado un estudio sobre el tema, declaró este domingo que la llegada del republicano a la Casa Blanca ha sido muy importante para la revitalización del activismo radical que por décadas ha rechazado la ideología de izquierda y el conservadurismo más moderado en Estados Unidos. “Sus declaraciones en contra de los mexicanos, los musulmanes y las mujeres, entre otros grupos, sólo hacen que añadir gasolina al fuego de estas personas, que ahora no tienen miedo de salir a la calle”, afirmó Beirich. El estudio del Southern Poverty Law Center, publicado esta semana, señala que en total, el número de grupos de odio estadounidenses, entre los cuales se incluyen los neonazis, antiinmigrantes y antihomosexuales, entre otros, pasó de 917 a 954 en el último año, lo que supone un incremento del 4 por ciento. Por estados, California lidera dicha clasificación al registrar 75 grupos de odio, seguido por Florida y Texas, ambos con 66 organizaciones de esta índole en sus territorios. Entre las organizaciones, los grupos antimusulmanes aumentaron su presencia por tercer año consecutivo y aparecieron por primera vez colectivos machistas, según el informe anual de la organización, la cual tiene su sede central en Montgomery, Alabama. En concreto, dos grupos de supremacía masculina emergieron en el panorama estadounidense en los últimos meses: A Voice for Men, el cual aboga por legalizar la violación si se produce en propiedad privada; y Return of Kings, que reclama que el mes de octubre sea llamado El mes de los intentos de violación de mujeres. Comentarios comentarios Previous Post Advertencia de Roberto Villegas Next Post Regresa a su tierra

