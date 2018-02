Agentes de la Patrulla Fronteriza incautaron droga, una pistola cargada, municiones y 12 mil dólares en Blythe, California. Los agentes realizaron una parada de Inmigración en la Interestatal 10 y un perro dio la alerta que condujo al descubrimiento de 0.6 libras de cocaína, 0.02 libras de “ice”, una pistola calibre .38 cargada, cinco rondas de municiones y 12 mil dólares. El auto era conducido por un hombre estadounidense de 32 años. Comentarios comentarios Previous Post Accidente fatal

