Incautan 156 libras de droga

Agentes de la Patrulla Fronteriza de la estación de Willcox asistieron a un policía del Departamento de Seguridad Pública de Arizona con la detención de dos hombres de Tucson que huyeron durante una parada de tráfico cerca de Whetstone. Un agente asistió a un policía con una parada de tráfico cerca de la intersección de la Ruta Estatal 80 y la Ruta Estatal 90. Cuando el policía intentó parar un Ford F-250, el conductor huyó mientras un pasajero saltaba del vehículo en movimiento. Durante la persecución, el conductor condujo a través de una valla de alambre de púas y continuó fuera de la carretera. El agente asistente siguió el rastro del vehículo lo encontró abandonado cerca de un área residencial. Así con ayuda de su compañero canino, el oficial encontró varios paquetes de marihuana en el vehículo, con un peso de 156 libras y un valor estimado de 78 mil dólares.

