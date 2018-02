Impacta aumento salario mínimo al Condado de Yuma

La maestra de Economía de Arizona Western Collage, Michelle Sims realizó una presentación sobre el impacto que ha tenido el aumento del salario mínimo en las pequeñas empresas rurales de Arizona, durante una reunión del Comité de Comercio y Seguridad Pública del Senado Estatal el 12 de febrero. Sims fue invitada por la Senadora Sylvia Allen para exponer en la reunión del Senado los datos preliminares de su investigación doctoral sobre el tema. Allen es la patrocinadora de la Resolución Simultánea (SCR) 1016 del Senado, que de aprobarse congelaría los aumentos de salario mínimo a 10.50 dólares, derogando la acumulación de licencia por enfermedad y exigiría que todo Arizona tenga el mismo salario mínimo. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Anuncia Expo Business Arizona-Sonora 2018 Next Post Prohíben pendones y pintas en la calle

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.