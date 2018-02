Igualan Juventus y Cardenales

Los jugadores del Juventus llegan a cada uno de sus compromisos decididos a hacer pedazos a su rival en turno, pero el pasado fin de semana se toparon con un complicado equipo de Cardenales, con jugadores que saben plantarse de gran forma en el terreno de juego. El resultado fue un empate a cero goles. El Juventus trató de desarrollar un brillante futbol, con avances, pases y potentes disparos con destino final en las redes de los Cardenales, pero se toparon con un rival capaz de desarmar cada uno de los avances y con alta capacidad de fuego que conseguía poner en peligro la meta rival. Fernando Reyes, Fernando Jiménez, José Mendívil, Carlos Reyes, Sergio Pérez y René Calderón trataban de mostrar la gran pegada del Juventus, pero se encontraron con un equipo duro, complicado y con enorme labor defensiva. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Enfrenta Arizona multas por desatención a reos Next Post Confrontaría Trump atacante de Florida

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.