Horario de invierno terminará mañana

Más de 614 mil alumnos y 25 mil docentes de Preescolar, Primaria y Secundaria de Sonora entrarán a clases media hora más temprano a partir del jueves 1 de marzo, con el inicio del horario escolar regular, informó el encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). José Víctor Guerrero González señaló que el miércoles 28 de febrero finaliza el horario de invierno, acorde al calendario escolar vigente para el ciclo 2017-2018, que rige a las 4 mil 706 escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEC. El funcionario estatal precisó que en el turno vespertino, la hora de salida se recorrerá 30 minutos para alumnos y docentes de Educación Básica. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Confrontaría Trump atacante de Florida Next Post Weinstein se declarará en bancarrota

