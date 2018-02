Gobierno de Somerton reconoce a luchadores

Luchadores de Somerton Middle School recibieron el reconocimiento del Concilio la semana pasada, luego que se convirtieran por primera vez en campeones estatales de lucha olímpica, el 27 de enero. El grupo, conformado por 15 estudiantes, participó en el campeonato estatal de escuelas secundarias en Tucson junto a otros 66 equipos de Arizona, logrando imponerse en la categoría de equipos a los representantes de Eloy, en una reñida contienda. El entrenador José Moreno reconoció públicamente a los instructores Chris Polanco, Arturo Anaya, Jesús Islas y Carlos Anaya, por su trabajo. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Aplicación causa euforia en la red Next Post Pamplinas

