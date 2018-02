El gasto en publicidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto rebasó los 7 mil 800 millones de pesos en 2017, indican cifras oficiales. Sin embargo, los niveles de aceptación del Mandatario no mejoran. En la última encuesta de REFORMA, publicada el 15 de febrero, 19 por ciento de la población aprueba su gestión, mientras 79 por ciento la desaprueba. Comentarios comentarios Previous Post ECOS DEPORTIVOS

