Gasparines funde a Italianos

El excelente trabajo desarrollado por Luis Ramírez, Luis Rodríguez, Andrés Rodríguez, Javier Bojórquez, Humberto Martínez, Ramón Otáñez y todos los jugadores de Gasparines fundió a un tímido rival de Italianos NNS por un contundente marcador de 4 goles a0 cuando chocaron, el pasado lunes, a las 7:00 de la tarde en el partido de ida de los cuartos de final, que se desarrolla en la cancha del Musical. El equipo de Gasparines jugó mejor en los diferentes sectores del terreno de juego. Horacio Gutiérrez, Cristian Cárdenas, Andrés Rodríguez, Humberto Martínez y Rigoberto Cota jugaron con inteligencia y sin errores. Los que estaban en las gradas de la cancha del Musical animaban a sus jugadores a ir con todo en busca del gol que los pusiera arriba en el marcador del espacio ubicado en la avenida Tlaxcala y calle 24. Los jugadores respondían a los gritos con espectaculares acciones. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Prevén repunten ventas por día de San Valentín Next Post Invitan a carrera fuera de camino

