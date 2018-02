El Torreón sorprendió a una buena cantidad de aficionados de la Primera Fuerza C cuando se alzó, en la pasada jornada, con un triunfo de 3 goles a 2 cuando enfrentó al Real Madrid en un juego de pelota celebrado el pasado domingo, en la cancha del parque Emiliano Zapata. El Torreón se había mostrado raquítico en su cosecha en el actual torneo de la Primera C. El pasado fin de semana mostró gran carácter cuando enfrentó al Real Madrid en un partido celebrado el pasado sábado por la tarde ante una buena cantidad de aficionados que se dieron cita para disfrutar de espectaculares acciones. Venancio López, Pedro Álvarez, Fidel Vargas, Horacio Ozuna, Lauren Fuentes, Ricardo Velasco, José Pallanes y Mario Flores se mostraron seguros en la fabricación de jugadas de peligro. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Realizan en Juzgado simulacro de bomba Next Post Resurge el problema de carreteras rurales

