Forman Comité de vecinos

Por: Pedro Salcedo M. La Dirección de Desarrollo Social Municipal dependiente del H. XXII Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, emitió una convocatoria citando al público en general, para que asistieran a una reunión que se celebró en el parque público del fraccionamiento Casas Geo de Ciudad Morelos Municipio de Mexicali Baja California, con el fin de llevar a cabo la formación de un Comité de Vecinos. La Convocatoria fue emitida con muchas reservas, ya que señala como fecha de celebración de la asamblea, el día 15 de Febrero del corriente año a las 4:00 horas p.m., fecha en que se distribuyó la convocatoria sin que este documento tenga fecha de emisión. La reunión, que inició en tiempo, fue presidida por el señor Josafat Alberto Salazar Torres, vecino del Fraccionamiento Casas Geo. En uso de la voz, manifestó que ya tienen algún tiempo reuniéndose varias personas, con el fin de formar un Comité de Vecinos, dado que existen muchos robos a casa habitación, robos de carros, recolección de basura totalmente descuidada y dado que se está formando un basurero clandestino en un lote baldío que esta frente al fraccionamiento, lo que provoca una seria contaminación, tanto en la tierra como en el ambiente, así como también por la falta de alumbrado público, esto último dado que tenemos algunos años pagándolo ante la Comisión Federal de Electricidad, solicitando el señor Salazar Torres que formalizara el comité, proponiendo para tal efecto a las siguientes personas. Presidente: Josafat Alberto Salazar Torres. Secretario: Sobeida Acosta y Tesorero: José Luis Echeverría. El C. Anthony de Jesús Moreno Medina, representante de Desarrollo Social Municipal, les indicó que en el transcurso de la semana les harían entrega de sus credenciales y se les tomaría la protesta de Ley. El señor Salazar Torres destaco que ya iniciaron con la sustitución de lámparas en el parque público del fraccionamiento Casas Geo, mismo que se encuentra totalmente sucio y lleno de escombro. Así mismo manifestó a todos los asistentes, que el organismo que se integra queda fuera toda tendencia política, pues en el mismo participan personas pertenecientes a diversos partidos políticos, pues lo que hoy interesa es la comunidad. A través de una indagatoria realizada por el que esto escribe, se llegó a la conclusión que ese estado de suciedad, lo están provocando las personas que cobran por retirar la basura en las calles de la ciudad, más estos sin ninguna regulación, no obstante que la Delegación Municipal tiene pleno conocimiento de esta irregularidad, como ya si dijo en columnas anteriores, es así como el Valle de Mexicali se está convirtiendo en el basurero más grande del mundo. Ahora bien, resulta menester mencionar algo que llama poderosamente la atención: Hubo una reunión en materia de Seguridad Publica en el poblado Benito Juárez, a la que asistieron representantes de la Agencia del Ministerio Publico, de la policía Ministerial y de la Policía Estatal Preventivas, reunión en la que se ventilaron asuntos que son únicamente materia de prevención del Delito, pero resulta que la autoridad competente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal no asistió en virtud de que no fue invitada, resultando coincidente que a la reunión para la formación del Comité de vecinos de Ciudad Morelos, teniendo como tema central la Seguridad Publica, tampoco fueron invitados representantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Lo anterior se observa como táctica dilatoria dirigida por algunos altos mandos del Ayuntamiento de Mexicali, para disfrazar la ausencia de práctica en la Prevención del Delito, pues como es del conocimiento público, el Valle de Mexicali ya tiene seis años olvidado por el Ayuntamiento Constitucional, esta debacle inicio en la Administración de Francisco Pérez Tejada, luego con Jaime Díaz Ochoa y por lo que se ve y se siente, continuara con el Lic. Gustavo Sánchez Vázquez. Por otra parte es notoria la ausencia, tanto de patrullas como de oficiales, suficientes a cubrir debidamente las necesidades de la Jurisdicción en la Prevención del delito y esto es por las mismas razones ya descritas, el Valle de Mexicali no les es importante a los funcionarios Municipales ni a los señores Regidores, pues solamente se observan dos patrullas. Como se puede observar dicho cuerpo policiaco se encuentra imposibilitado para responder a los requerimiento de la ciudadanía, que ven a los delincuentes que se pasean en las calle impunemente. Debe destacarse que los robos de carros están a la orden del día y no hay poder humano que lo inhiba.- En próximas columnas daremos a conocer quiénes son las personas que cobran por retirar la basura de las calles, pero que están convirtiendo a Ciudad Morelos en un gran basurero, en consecuencia, en un foco de contaminación y proliferación de enfermedades.- POR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.- Gracias. Comentarios comentarios Previous Post La huella de AgroBaja Next Post Ficticios buscan la ventaja

