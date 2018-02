Fijan cuota de curvina en 4 mil 534 toneladas

El Gobierno federal fijó la cuota de curvina en el Golfo de Santa Clara en 4 mil 534 toneladas durante la actual temporada, lo que significa una disminución de más de 200 toneladas. El líder cooperativista, Carlos Tirado Pineda, declaró que el viernes sostuvieron una reunión en Mexicali con autoridades de Semarnat e Inapesca para discutir varios puntos relacionados con la pesca ya autorizada. “Según esto, esa cantidad fue determinada en base a un dictamen que se realizó, y se arrojó que la curvina presenta una disminución continua de talla media durante los últimos tres años, por lo que no es factible el aumentar la cuota”, anotó. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Refuerzan lucha contra la polio Next Post Se acercan las Cobachadas

