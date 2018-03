Ficticios buscan la ventaja

Los Ficticios han iniciado su camino para refrendar su título de campeón de la liga Máster de beisbol local y, tras igualar la serie de playoff semifinal, que disputa ante los Trokeros, este domingo buscará tomar ventaja. El pasado domingo, Eduardo Higaque tiró por los Ficticios y se llevó el triunfo. Higaque batalló ante los peloteros del volante y le metieron tres carreras. Afortunadamente sus compañeros supieron responder con el tolete a la hora buena y los Ficticios se alzaron con un triunfo de 5 carreras a 3. El triunfo conseguido por los Ficticios les permitió igualar a uno la serie de playoff semifinal, diseñada a ganar 4 de siete probables juegos de pelota. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Forman Comité de vecinos Next Post ECOS DEPORTIVOS

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.