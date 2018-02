Federales ‘levantados’ tienen un año en PGR

Los dos agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) que fueron levantados por narcotraficantes hace una semana, tienen apenas un año laborando en esa institución. De acuerdo con documentos oficiales, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ingresaron el 16 de enero de 2017. Ambos entraron a la PGR con el cargo de suboficial y estaban asignados a la “investigación de delitos” en el área antisecuestros de la AIC. El pasado 5 de febrero, los agentes Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quiroz fueron levantados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los límites de Nayarit y Jalisco. Los elementos fueron obligados a grabar un video en el que aparecen hincados y amagados por hombres armados, que fue difundido en redes sociales el pasado fin de semana. En dicha grabación, Hernández Villavicencio lanza acusaciones en contra de los Secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, y critica los abusos de las fuerzas federales. Según las declaraciones patrimoniales -de tipo inicial- que presentaron en marzo del año pasado, ambos son profesionistas. Hernández Villavicencio, de 28 años de edad, estudió criminología en la Universidad de Ixtlahuaca CUI, en el Estado de México. Martínez Quiroz, de 26 años de edad, obtuvo su título en la Licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La única experiencia profesional previa que reportó el joven al ingresar a la PGR, fue como “auxiliar” en un despacho jurídico entre enero de 2011 y diciembre de 2013. Según las investigaciones, los agentes acudieron a un compromiso personal en Nayarit, al parecer un bautizo. Sin embargo, antes de regresar a la Ciudad de México fueron levantados por integrantes del CJNG, organización criminal que mantiene el control en esa zona. Comentarios comentarios Previous Post Convocan a reflexionar en época de Cuaresma Next Post Trokeros recetan un 4-2 a Ficticios

