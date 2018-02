Farmacia San Cipriano iguala serie

La Farmacia San Cipriano igualó la serie de playoff semifinal del torneo de basquetbol de 50 Años y Más tras vencer a los Toros por un contundente marcador de 65-29 cuando chocaron en un juego de pelota celebrado el pasado miércoles por la noche en la duela del gimnasio municipal, ubicado en la avenida Juárez y calle Quinta. Los aguerridos jugadores de la Farmacia San Cipriano llegaron a la duela de la Juárez y Quinta y desde el momento en que se escuchó la chicharra inicial del juego de pelota, aceleraron al máximo en busca de fabricar los puntos que les dieran el triunfo. Habían caído en el primer juego de playoff semifinal y necesitaban el triunfo para igualar la serie y obligar a que se fuera hasta el tercer y definitivo juego. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Le daba duro a las tijeras corta-cables Next Post Alertaron a FBI sobre tirador de Secundaria

