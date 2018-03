Hacen falta psiquiatras para atender pacientes

En San Luis hace falta que haya psiquiatras y centros psiquiátricos para atender a las personas que andan deambulando por la calles y que requieren ayuda de ese tipo. El psicólogo Javier Estrada Angulo declaró que por desgracia en esta ciudad existen apenas cuatro profesionales de la psiquiatría, cuando se ocupan muchos más. “Psicólogos hay muchos, pero psiquiatras hay pocos, lamentablemente públicos solamente hay dos, uno que está en el Centro de Salud y otro en el Seguro Social”, externó. Agregó que hace falta un espacio donde este tipo de personas estén resguardadas, que estén sanas físicamente, que no anden en la calles. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Muere la reina de las villanas Next Post Vacunan también a sus mascotas

