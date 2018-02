Un éxito el congreso estatal

Un éxito resultó la participación de los dirigentes del soccer de San Luis Río Colorado en el congreso estatal, organizado el pasado fin de semana, por la Asociación de Futbol del Estado de Sonora, dirigida por Martín Trujillo. Los dirigentes de las diferentes ligas del soccer sanluisino llegaron a la ciudad de Hermosillo a temprana hora del pasado sábado y luego acudieron a las instalaciones del Salón de las Artes, de la Unison. Alrededor del mediodía inició la reunión de trabajo, en la que participaron los presidentes de liga de todos los municipios de la entidad. La presencia de Genaro Enríquez, en representación de la gobernadora, Claudia Pavlovich, le dio realce al evento. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Apuntan a joven desde otro carro Next Post ECOS DEPORTIVOS

