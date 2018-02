Ex alumno abre fuego en escuela y mata 17

Al menos 17 personas murieron tras el ataque a disparos al interior de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en la ciudad de Parkland, según la Policía local. Además, la Oficina del Alguacil del Condado de Broward, Florida, informó en Twitter de al menos catorce heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos. El tirador había sido detenido y fue identificado como Nicolas Cruz, un joven de 19 años de edad que era un antiguo alumno de la escuela. Las instalaciones fueron aseguradas como medida de seguridad por el incidente. Un portavoz de la Policía del condado de Broward señaló que un equipo de operaciones especiales SWAT irrumpió en las inmediaciones de la escuela, la cual fue cerrada durante la contingencia con los estudiantes y el personal en su interior. Minutos más tarde, el Presidente estadounidense, Donald Trump, expresó sus condolencias por los sucesos. “Mis oraciones y condolencias para las familias de la víctimas del terrible tiroteo en Florida, ningún niño, maestro, ni nadie más, debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”, escribió el Mandatario. Los departamentos de Policía del Condado de Broward y de Coral Springs pidieron a la población evitar el área cerca. Comentarios comentarios Previous Post Pone el Bayern un pie en semis

