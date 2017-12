Escamilla no habla mal de su terruño

A Franco Escamilla le gusta hacer reír, por ello quiere mandar un mensaje claro a todo el mundo: México es lindo.

Luego de haber sufrido un asalto a mano armada en la Ciudad de México en septiembre pasado, el standopero prefiere dar una buena imagen del País en el extranjero.

“… Siento que tocar ese tema es hacerle mala publicidad a México. En la gira europea también nos robaron y en el show (de allá) decía que nos habían robado unos europeos.

“En todos lados hay delincuencia y ni modo, nos tocó. No me gusta hablar mal de México cuando hay cosas tan lindas”, afirmó el comediante en entrevista previa a su presentación del domingo por la noche en la Arena Ciudad de México.

Sin embargo, no descarta que para el próximo año lo incluya en su rutina de comedia, pero dejándolo únicamente como una experiencia, más no como una denuncia o queja.

Otro de los temas que tampoco incluye dentro de su espectáculo es la política.

“No me gusta hablar de política, porque no sé, las pocas veces que he soltado un comentario político de volada empiezan en redes que si algún partido me está pagando, entonces no me gusta tocar ese tema.

“Si yo me siento cómodo platicando de algo no lo suelto en mi show. Por ejemplo, no hablé del sismo, no hice chistes de eso porque no le vi nada de gracioso”, sostuvo.

Escamilla aseguró que parte de la taquilla de su actuación de este domingo, como parte de su tour Por La Anécdota, irá destinada a las zonas más afectadas por los terremotos de septiembre.

