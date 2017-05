Es enfermera de profesión

La sanluisina Verónica Ramírez tiene 11 años dedicándose a esta noble labor.

Para Verónica Ramírez, el ser enfermera es una profesión que no la cambiaría por nada, ya que desde chica le ha llamado la atención, a pesar de ser demandante.

Tiene 30 años de edad, y 11 dedicándose a ser enfermera en el Hospital General del estado, a donde fue a laborar una vez que egresó del Conalep San Luis.

“Desde chica me gustaba todo lo referente a la salud, yo jugaba con ser doctora, todo lo relacionado con la ayuda hacia la gente me ha gustado mucho, me ha llamado la atención”.

