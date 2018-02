En política hay errores que si no matan, merman, pero siempre conllevan afectación. Hace unos días, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador cometió la pifia de revelar que en lo sucesivo, ya no llamaría “mafia del poder” a la ‘mafia del poder’, sino “grupo de corrupción”, porque se escuchaba ‘menos ofensivo’, dejando entrever que se trataba de una recomendación de sus asesores de marketing para empezar a quitarle el sello de ‘conflictivo’ o ‘peleonero’ entre el electorado y así dejarlo de ver como “el peligro para México” que todos suponen que es. Indudablemente se trata de una estrategia inteligente –y necesaria, diría yo-, pero que por ningún motivo debió haber sido revelada por el candidato de la coalición Morena-PES-PT, pues es sabido por todos que ningún buen jugador debe mostrar las cartas que trae debajo de la manga, de lo contrario se vuelve vulnerable. ***** Ayer, el Partido Acción Nacional en Sonora avaló el registro de Lina Acosta Cid como precandidata a la Diputación local por el Distrito que en la actualidad representa, el 1. Hay quienes creen que se trata de una “súper jugada” que ni el mismísimo Memo Rentería hubiera logrado concebir, y que inició con su ‘derrocamiento’ como aspirante a la Diputación federal (es decir, que ya todo estaba orquestado), pero no es así. A Lina, señores, la “tumbó” Leonardo Guillén a la mala y punto, y hoy, eso sí, lo que está tratando de hacer el PAN es componer las cosas que desacomodó el ex Alcalde de San Luis al consumar su venganza personal contra Víctor, el hermano de la legisladora. El error aquí tiene que ver con la conveniencia de recurrir a la figura de la reelección. Porque, a reserva de su mejor opinión, el trabajo realizado por Lina de ninguna manera da como para prolongar su estancia en el Congreso del Estado y,

Porque si finalmente se consuman las candidaturas de Everardo López Córdova a la Alcaldía y de Guillén a San Lázaro, estaremos hablando de que en la boleta electoral que nos darán el 1 de julio aparecerá prácticamente la misma fórmula que nos presentaron hace tres años, lo cual, en tiempos donde los ciudadanos estamos hartos de ver las mismas caras en los puestos de gobierno, resulta muy peligroso para las aspiraciones del Partido, amén de que lo pondrán 'de pechito' para tundirle 'duro y macizo' desde el primero y hasta el último día de la campaña. ***** Pero en el PRI tampoco 'hacen malos quesos'… El jueves, el regidor Jesús Félix Parra encaró al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Sonora, Pedro Pablo Chirinos Enríquez, para 'pasarle el chisme' –así, literal, cual compañera de lavadero- de que el Ayuntamiento panista no les quería revelar los nombres de los 300 y pico de empleados municipales que fueron basificados hace unas semanas por el alcalde Enrique Reina –que ahora, por cierto, resulta que son 180. Híjole, no sé cómo la vea usted… Entiendo que el Chuy está "pollo" y le faltan muchos gallineros por donde foguearse, pero señores, eso no disculpa los "exabruptos mentales" de nadie y menos cuando pueden repercutir en una campaña política. Y van mis motivos: Primero: El Fiscal éste que no lo conocen ni en su casa, no tiene ninguna vela (competencia) en el entierro de las basificaciones, y Segundo: No puedes tachar a los beneficiados de 'aviadores', y referir que al rato los vamos a ver en la campaña apoyando al PAN, como lo externó abiertamente, porque te los echas de enemigos. Así de simple. Al realizar dicha aseveración en un tema tan sensible como éste (hay trabajadores que desde hacía más de 10 años firmaban contrato cada tres meses, imagínese usted la incertidumbre), el buen Chuy Félix puso 'de pechito' al PRI para que lo vapulearan por varios frentes, empezando por las redes sociales.

