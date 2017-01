‘Empujan’ en Cabildo reducción de ediles

La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo propuso un punto de acuerdo en el que solicitan la reducción de los 21 regidores a sólo 11 de ellos.

Durante la pasada sesión de Cabildo, el coordinador de la fracción albiazul, Jorge Figueroa González, expuso la necesidad de buscar un ahorro sustancial en los recursos públicos.

“Todo lo que sea quitarle carga al pueblo, en cuanto a recursos públicos, es saludable y necesario, pero también tenemos que quitar gran parte de los diputados y senadores, así como de los diputados locales, es altamente necesario”, planteó.

En el caso del Congreso de la Unión, dijo que es necesario retirar a los llamados plurinominales, que al principio (en los años 70) fue útil, pero luego se usó como una forma de huir de la justicia.

Expresó que a nivel estatal, también es necesario reducir el número de diputados, y en los municipios, de los regidores.

“Estamos viendo que Mexicali tiene 8 regidores, y una ciudad de 2 millones de habitantes, aquí tenemos 21 regidores con apenas 200 mil habitantes”, estableció.

Indicó que para que la disminución funcione, tiene que venir desde el Congreso de la Unión, ya que desde ahí se tienen que hacer los cambios para que esta modificación se lleve a cabo.

“El número ‘ideal’ tiene que mantener la proporcionalidad que tiene ahorita, porque se debe mantener la gobernabilidad del partido triunfador de las elecciones”, dijo.

Como en esta frontera ganó el PAN, se le dan 12 regidores; y la suma de los partidos de oposición no alcanza la mayoría, ésta la va a tener en partido triunfador con sus regidores mayoritarios, y con ello se garantiza la gobernabilidad.

“Si no, esto se vuelve una ‘cena de negros’ y no se va a avanzar, por que las decisiones no se van a poder tomar”, finalizó.

EL PRI

Por su parte, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Félix Parra, estuvo de acuerdo con la reducción de los ediles.

“Yo creo que se puede hacer una medida proporcional al número de habitantes por el número de regidores, porque son los representantes y sería eficientizar el recurso”, anotó

Dijo que lamentablemente, muchos regidores de otras y de la actual Administración, sólo asisten ara “levantar el dedo” y nada más.

Añadió que sería la forma de ejecutar y de trabajar, ya que entre menos gente se puede llegar a un mejor entendimiento y un consenso más sencillo.

Aclaró que también hay que escucha todas las opiniones para poder llegar a un acuerdo de cuál sería esa cantidad “ideal” para tenerlos en cabildo.

“Se ha dicho que 13, otros que 11, pero 15 sería una cantidad muy razonable”, concluyó.

