ECOS DEPORTIVOS

AFICIONADOS SIMPATIZANTES DE LOS CAMPEONES “TIGRES” UNIVERSITARIOS, EMPIEZAN A QUEJARSE DEL DESEMPEÑO DE SUS JUGADORES….Así es lector aguantador, quién sabe que les pasa a los actuales campeones de la pasada campaña, pues, a decir verdad, sus seguidores tienen toda la razón, pues esta oncena que dirige el “Tormentoso” DT Ricardo “Tuca” Ferretti, ni al caso de como cerró en el Apertura 2017, entonces ahora que se enfrentó la oncena regia a Lobos BUAP, simple y sencillamente, ni FU, ni FA, simple y sencillamente dentro del engramado, nada hicieron por sacar el resultado frene a esta escuadra que también anda dando tumbos dentro de este CLAUSURA 2018, sin embargo en rueda de prensa, el estratega Ricardo “Tuca” Ferretti, ni suda ni se acongoja, mencionó en su última rueda de prensa que los Felinos están apenas entrando en ritmo y que para los próximos partidos, empezarán a enderezar el camino rumbo a conseguir el boleto para la fiesta grande de la cacaraqueada liguilla, pero dentro de nuestro balompié mexicano, lector aguantador, no pasa nada, absolutamente nada, pues ya desde ahorita se avizoran las oncenas que sin lugar a dudas estarán participando en la multicitada Liguilla, mientras que algunos cronistas deportivos de conocidos diarios deportivos, ya empezaron a querer hacer ídolos, exacto lector aguantador de los refuerzos “bomba”, en el último partido ante la escuadra de los purépechas del Monarcas Morelia al que golearon al son de cuatro pepinos contra uno, ya se desvivieron en las alabanzas, más por el refuerzo “Bomba” Matheus Uribe. Si te digo, lector aguantador, ¿así cómo, pues?, lueguito estos señores se van con el canto de las sirenas, bueno para eso les pagan creo yo y punto……Ya que andamos por este rumbo de este popular deporte del futbol, deja te paso al costo lector amigo que el presidente de los cementeros de la Cruz Azul, señor Guillermo Álvarez, salió en defensa de su DT Pedro Caixhina, aduciendo que no son justas las críticas vertidas sobre el estratega. Mencionó que hasta el momento el proyecto trazado para este club, siguen adelante, además de que aún es poco tiempo para poder evaluar los resultados que se han tenido dentro de esta institución deportiva de la maquina cementera de la Cruz Azul. ¡Ah!, y que le halagó de sobremanera el valor de su DT de haberse declarado culpable de este tropiezo, cosa que a decir verdad no exista culpable alguno. A decir verdad, lector amable, todas las oncenas que militan dentro de la desangelada liga futbolera MX, están o han pasado sobre estas situaciones, si que sus oncenas no caminan cual debería de ser, entonces será mejor ver hasta dónde pueden llegar los YA MERITO y después, criticar con más argumentos, ECOS Deportivos siempre ve el fondo del problema y después comenta y punto…..ECO RISAS…. Llega un compa a tienda de aves, andaba en busca de un buen perico, pregunta al tendero. ¡Ah!, este señor estaba era poco (tartamudo), cua….cua..cua..nto vava, vale ese perico….500 pesos le contesta….yyyy, este oootro?…. ese cuesta $l,000.00, y po.. porque…tan, tan caro?, el perico se le queda viendo fijamente y le contesta….¡porque hablo mejor que tu güey!,…Otro de Pericos, llega un compa a la tienda de aves y pregunta, perdone señor, (este no estaba tartamudo), este perico, ¿cuánto vale?, pues este perico es caro, le voy a decir porque…. porque si le levanta una patita, le habla Inglés, si le levanta la otra…. le habla Francés, y pregunta el cliente y si le levanto las dos….. el perico se le queda viendo y le dice…si me levantas las dos….¡me caigo indejo!,….Nuestro espacio CHULUM!!, mejor te invito, lector aguantador, el día de mañana a otro comentario más…Dios mediante y punto. Por: Paco Castañeda R.

Previous Post Contundente triunfo de Toros por 5-1

