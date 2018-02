CONTINÚAN LAS CONTROVERSIAS EN RELACIÉN A QUE DESAPAREZCA LA LIGA DE ASCENSO Y DESCENSO…. Uff y recontra uff, ¡y en qué forma papá! dijera Don Miguelito Arvizu, oye lector, las cosas en referencia a esto, se están poniendo del “cocol”, por un lado la Federación Mexicana de Futbol, al igual que el presidente del balompié mexicano señor Enrique Bonilla, este último fue el que sacó el run, run a esta controversia esto, después de una sesión en donde estuvieron presentes representantes de algunas ligas, a decir verdad, la neta camioneta dijera el compadre Vindiola, ECOS Deportivos por más que se esfuerza en descifrar esta decisión, no le dan los números, entonces que alguien me explique a donde (demonios), quieren llegar los altos jerarcas que mueven esta disciplina deportiva, porque hay una cosa lógica, lector aguantador, sí que cada dirigente que llega ocupando un puesto dentro de una organización deportiva, entra con los ánimos que el deporte que representa se fortalezca, otra vez lógico, dándole la oportunidad a los jugadores que se desarrollen y que alcancen la meta trazada de superación, en esta ocasión lector aguantador, tal parece que los directivos actuales que mueven el balompié mexicano, buscan hundir más a los futbolistas mexicanos que esperan una oportunidad de superación. Pero ya ves, en lugar de protegerlos, salió el run, run, de que posiblemente se llegue al acuerdo entre los meros “chilos”, que la Liga de Ascenso y Descenso, quede fuera de la Liga M. Ya son bastantes las voces que se unen a que esta posible propuesta, no se cristalice. ¡Ah!, futbolistas que hicieron historia dentro de este deporte, de inmediato salieron a defender a la gran cantidad de canteranos que esperan, como hacemos mención líneas arriba, una oportunidad de debutar con los equipos que conforman la Liga Futbolera MX, además de la inconformidad de figuras dentro de este deporte de las patadas, los directivos de la Liga de Ascenso, junto con bastantitos futbolistas que conforman la liga, se unirán para en caso de que se proponga esta que se considera una atrocidad, pelear para que den marcha atrás, aduciendo con justa razón el daño que hacen a los fut-bolistas canteranos que abrazaron esta profesión como medio de subsistencia. Aquí, precisamente aquí, fino lector, cabe lo que siempre ha comentado ECOS Deportivos, que en un corto tiempo, la Liga Mexicana de Futbol MX, ya no deberá llamarse Mexicana, sino Liga de Futbol Extranjera , ojalá y que directivos y jugadores de la liga de Ascenso, se unan de a de veras y no se dejen por ningún motivo, que los “pulpos” sigan pisoteando sus derechos y punto……RUBÉN OMAR ROMANO, DIRECTOR TÉCNICO DE “ZORROS” DEL ATLAS, ASEGURA QUE ESTA ONCENA SALDRÁ DEL ATOLLADERO EN QUE SE ENCUENTRA….Así lo manifestó el señor Romano. Aseguró en rueda de prensa, que los roji-negros, saldrán primeramente de la lista de los (nomidados) a descender, pues es una oncena que ha salido salir airosa de muchas situaciones críticas y en esta ocasión harán lo mismo. ECOS Deportivos, conociendo el historial deportivo que ha tenido esta oncena, está completamente seguro de que el regreso a las canchas de “Rafa” Márquez, le dará la confianza a los jugadores para que empiecen a repuntar y punto….ECO-RISAS, se encontraron dos amigos que se habían dejado de ver bastante tiempo. Pedro le preguntó a José, ¿qué has hecho de tu vida?, pues soy hombre de negocios, tengo tres restaurantes que me han dado buenos dividendos y tú Pedro?, ya sé, no me digas, tu papá tenía una panadería y cincho que tú también vendes pan. Efectivamente vendo pan, ¿y cómo se llama tu panadería?, ¡soy el dueño de BIMBO!

Comentarios

comentarios