LA PANDILLA DEL MONTERREY PIERDE LO INVICTO AL CAER ANTE EL “DIABLO” ROJO DEL TOLUCA 2-1….Así es, lector distinguido, el estadio Nemesio Diez, casa de los escarlatas, en esta ocasión, realmente asustó a sus rivales en turno. Sí, lector fino, a los ahijados del “Turco” Antonio Mohamed , tan fue así que los ahijados de Hernán Cristante, tuvieron en su dominio el esférico, cosa que aprovecharon al anotar par de “pepinos” además de obtener los tres puntos, le quitaron lo invicto a los Rayados de Monterrey con dos goles de Alexis Canelo y Ernesto Vega, por los rayados descontó Jesús Molina, a decir verdad lector aguantador, ya las oncenas que participan en este CLAUSURA 2018, ya están agarrando distancia, que quiere decir con esto, que de aquí p’al real, los aficionados estaremos mirando cómo los punteros de la tabla, impondrán su jerarquía y terminarán por sacar su boleto a la fiesta grande de la Cacareaqueada Liguilla, en esta jornada 6 de la liga de Futbol MX, lo más sobresaliente para ECOS Deportivos fue ver que PUMAS Universitarios lograron mantenerse en la cima con 14 unidades al derrotar a sus adversarios del Monarcas Morelia dentro de la jornada seis. A decir verdad, sin ponerle, ni quitarle, la mayoría de las oncenas, batallarán para asegurar su boleto a la Liguilla, y es que tanto los millonetas del América, TIGRES Universitarios, Rayados del Monterrey, PUMAS, Toluca y Santos Laguna, traen con qué sostenerse dentro de los primeros lugares, a propósito de (enchiladas), el “Tuca” Ferretti quien es considerado como un lobo de mar, o sus futbolistas aún no entran en ritmo, o simple y sencillamente le gusta llegar a la liguilla en los últimos momentos, (cosa que han repetido en anteriores torneos), pero de que el TIGRE va a rugir, sí que va a rugir, y fuerte diría yo. ¡Ah!, como siempre la mayoría de las oncenas, ya dentro de la fecha 10 andarán en apuros, algunas en tratar de conseguir su boleto a la fiesta grande de la liguilla y otras, por salirse dentro de los nominados al descenso, tales como Atlas, Lobos BUAP, Gallos Blancos del Querétaro y el más urgido diría yo, los Tiburones Rojos del Veracruz, pero así han sido por lo regular todos los Torneos dentro del fut-bol mexicano y punto…..FUT-BOLISTAS Y AFICIONADOS QUE SABEN DE ESTE JUEGUITO DEL FUT-BOL “TRUENAN” CONTRA EL RUN, RUN DE QUE QUEDE FUERA DE LA LIGA MX, LA LIGA DE DESCENSO….Uff y recontra uff, oye fino lector si de por sí las cosas dentro del balompié mexicano, anda buscando despegar y ahora con esto. ¡Ay, nanita¡, pobres (Canteranos), a seguir esperando una migaja que les dé la oportunidad de que algún dueño de equipo de primera división los contrate, ECOS Deportivos no entiende del por qué salió este run, run y fue lanzado por el señor Bonillas presidente de la Liga MX, si te digo lector aguantador. Así, ¿cómo? Pues. ¡Ah!, pero la Liga de Ascenso ya se está preparando para pelear en caso de que este run, run se convierta en realidad, este tipo de situaciones creo yo, deberían de discutirse a fondo, buscando no hacer daño a los jóvenes futbolistas que abrazaron como una herramienta de trabajo el futbol, ojalá y que mejor los directivos de la Federación Mexicana de Futbol junto con los dueños de los equipos, llegarán al acuerdo de contratar solamente a cuatro refuerzos extranjeros y dejar abierta la puerta para que los futbolistas más destacados, tengan su oportunidad de debutar en la Liga Mexicana de Futbol…..SI CHUY!!, ( y tu nieve ¿de qué sabor la quieres?), seguiremos al pendiente en qué termina este (torito) que se traen los directivos del balompié mexicano y punto. Comentarios comentarios Previous Post Trokeros recetan un 4-2 a Ficticios Next Post YPD recibe recursos para seguridad vial

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.