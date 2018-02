ECOS DEPORTIVOS

SE CALMARON LAS CRITICAS SOBRE JAVIER “CHICHARITO” HERNANDEZ DE ALGUNOS CRONISTAS “VILLAMELONES”…. Asi es lector aguantador, el oriundo de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, demostró una vez más que sabe hacer bien su trabajo dentro del engramado, que lo tengan sentado en el banquillo, es otro boleto, pero ahora que ha tenido mas participación, de inmediato demostró que tiene con que ayudar a su oncena del West Ham, en sus últimos partidos que ha tenido oportunidad de alinear, ya anotó para de “pepinos”, que quiere decir con esto, que cualesquier futbolista que lo tengan maniatado, pues simple y sencillamente no les va a rendir, esto es lo que le estaba sucediendo al gran delantero mexicano, esto a raíz de que el actual DT del West Ham no comulga con el mexicano, entonces también los Cronistas “Villamelones” que de esos existen mucho más allá en la ciudad de los palacios DF, que se van con el canto de las sirenas, comentan solamente por comentar y critican nomás por criticar sin fundamento alguno, entonces Javier “Chicharito” Hernandez, les sigue tapando la (bocota) a sus detractores, Ah!, estos cronistas de conocidas televisoras, se descubren solos, pues a leguas se les nota que no comulgan con todo lo que huela a CHIVAS y tú lector sagaz, sabes quienes son, pero lo meramente cierto es que este gran futbolista, sigue demostrando que en todos los clubes en donde ha participado, ha dejado huella, o mejor dicho sea, a dejado algunos goles para que se los sumen a su larga trayectoria en el fut-bol de otros lares y punto…. CUERVOS A UN TRIUNFO DE CONSEGUIR EL TITULO DEL TORNEO DE NOVATOS DEL SOFT-BOL MUNICIPAL, VOLVIO A DERROTAR AL EQUIPO DE D’BACKS 18-13….Uff y recontra uff, en este segundo partido dentro de la Gran Final del Softbol Varonil categoría NOVATOS, según captaron nuestras antenas deportivas, gran parte de la derrota de los equiperos de D’Backs, fue la gran cantidad bases por bolas que otorgaron los lanzadores de esta novena perdedora, esto, aparte de tres o cuatro imparables a la hora cero, igual a bastanteas carreras, con este resultado, CUERVOS se ponen solamente a un triunfo para llevarseel Trofeo de Campeones del Torneo de NOVATOS dentro de la pelota blanda, entonces el alto mando de la novena de D’BACKS, tendrá que hacer la carrera del INDIO, ganar, ganar y ganar, (asi lo dijo un arriero…Ah!, esto ya es la canción de José Alfredo Jiménez), pero lo cierto es lector amable, que Miguel Aguilar alto mando de D’Backs, tiene un compromiso bastante serio, pues sería ahora si, un verdadero milagro, aunque sus muchachos bien pueden meterle mucho producto de gallina para el próximo partido y ya ganando, acortarían la distancia en ganados, pero será mejor esperar el resultado para el próximo Jueves (creo yo que se llevará a cabo el tercero de la Serie y punto)….CON ARBITRAJE MEDIOCRE DEL SILBANTE FERNANDO GUERRERO, LOS MILLONETAS DEL AMERICA LOGRARON UN POLEMICO EMPATE ANTE LOS CAMPEONES TIGRES UNIVERSITARIOS….Uff y recontra uff, y todavía los árbitros se quejan de que la prensa deportiva señalan su mal accionar a la hora de tomar alguna importante decisión, pues en este pasado encuentro entre millonetas del América y TIGRES, no pudo ser la excepción, este señor Guerrero arbitro central, anuló primeramente el gol anotado por Guido Rodríguez y después retrocedió, marcando un penalti a favor de los americanistas, esto fue lo mas notable en este pasado encuentro que dizque ya nombrado por cierto cronistas otro Clasico Tigres-América, en lo referente a los refuerzos “Bomba” de los millonetas, pues simple y sencillamente anotó el penalti el Francés Jeremy Menez.

Por: Paco Castañeda R.

