PUERTO RICO CONSIGUE EL BICAMPEONATO DEL CLASICO CARIBEÑO, DERROTO A REPUBLICA DOMINICANA 9-4…. Asi es lector aguantador, en un partido en donde todo parecía que República Mexicana sacara el resultado , pues en la quinta entrada mantenía el marcador los favorecía cinco (cinco rayitas a una), pero los dueños del Titulo de este CLASICO CARIBEÑO, Puerto Rico, nunca bajó los brazos y en tres entradas logró sacar el resultado del estadio PANAMERICANO, casa de los Charros de Jalisco, lugar sede de este pasado Evento de Altos Vuelos, a decir verdad lector aguantador, nuevamente también para los Republicanos, sus relevos no traían nada en la (mochila), cosa que aprovecharon los bats de sus contrarios para producir las carreras necesarias 9-4 para retener su Título y de paso adjudicarse este del 2018 para declararse BI-CAMPEONES de la SERIE DEL CARIBE, a decir verdad lector aguantador, esta Edicion del Clásico Caribeño, para ECOS Deportivos que estuvo muy al pendiente de las acciones desde la gran final del Torneo de Liga Mexicana del Pacifico, no prendió lo que se esperaba y menos aún lector amable que la escuadra Mexicana falló en su intento por colarse a la recta final de este Clásico, miramos un beisbol como muy apachurrado, sin ese colorido que había despertado en años anteriores, pero esto a los Bicampeones, no les debe de quitar el sueño, Puerto Rico le puso el esfuerzo necesario para obtener su Titulo 16 de 3 menos de los que ostenta los adversarios caidos de la Republica Dominicana, ya que andamos por este rumbo de los Títulos que ostentan las novenas que participaron deja te paso al costo que nuestros players mexicanos cuentan en su haber con 9 Títulos, Cuba con 8 y Venezuela con 7, entonces no hay que buscar culpables en donde no hay, a nuestros competidores mexicanos les falló el pitcheo de relevo y otras cositas y punto….. QUE CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA, POSIBLEMENTE TENGA UN PRESIDENTE DEPORTIVO…..Asi es lector aguantador, así se escuchó en los mentideros deportivos, es más , se comenta que el dueño del rebaño sagrado Jorge Vergara y su DT Matias Almeyda, ya echaron la platicada al respecto, para ECSO Deportivos que se sabe una y otra más dentro de este jueguito del fut-bol, ya era hora de que los altos mandos del rebaño sagrado, decidieran contratar a un presidente deportivo que realmente sepa contratar los refuerzos que realmente hacen falta dentro de esta gran Institución como lo es el club Guadalajara, Ah!, para ECOS Deportivos lo mas relevante de este run, run, es que se menciona por ahí que tal nombramiento recaería sobre la persona del que fuera un Gran Arquero con el equipo del Pueblo, exacto fino lector, nos referimos al Gran Osvaldo Sánchez, a quien consideramos que realmente ama y respeta a esta gran oncena como lo es el rebaño sagrado, pero será mejor esperar y cruzar los dedos para que esto sea realidad, Osvaldo Sánchez, haría buena mancuerna con el “Pelado” Matías Almeyda y punto….HOY INAUGURA EL TORNEO OFICIAL EL BEISBOL CATEGORIA 60 Y MAS……Asi es lector aguantador, por ahí nos llegaron unas ondas hertzianas en donde nos señalan claramente que la directiva de la Liga Super-master de 50 y mas que comanda el Lic. Miguel Gutiérrez, el dia de hoy estará de manteles largos, lógico lector fino, pues estará Inaugurando su Torneo Oficial 2018, Torneo denominado, Candelario (Pini) Gutiérrez, Eliseo Andrade Lizárraga y Ricardo Estrella Yuan, entonces todo esta listo para que se lleve a cabo esta Inauguración a partir de la una de la tarde en el Estadio del club 30-40 de la colonia Industrial, el invitado de honor eres tu lector aguantador, así como tu amable familia y punto…..

Comentarios

comentarios