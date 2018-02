ESTE DOMINGO 11 DE FEBRERO, ARRANCAN LAS SEMIFINALES DEL BEISBOL CATEGORIA 50 Y MAS….Así es, distinguido lector de ECOS Deportivos, por ahí nos llegaron unas ondas hertzianas donde nos señalan claramente que para este próximo domingo 11, del corriente mes de febrero, arrancarán las acciones dentro del beisbol del RECUERDO, la directiva que aun encabeza el entusiasta CP José Ángel Trujillo Moroyoqui, dio a conocer que por la mañana en el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23 iniciarán las acciones dentro de las semifinales, les tocó en suerte medirse a las novenas de TOROS que llevarán como adversarios al conjunto del Club deportivo-social 30-50 de Birrieria El Compadre. Después, por la tarde se enfrentarán las potentes novenas de los actuales campeones de la pasada campaña, FICTICIOS que buscan otro título más contra la novena del equipo TROKEROS, que son capitaneados por “Chencho” Uribe y el tremendo Candelario “Cande” Armenta. Entonces, lector aguantador, este próximo domingo continuará la fiesta deportiva en el campo de los numéricos del 30-50. ¿Qué quiere decir con esto?, que la “gallada” (aficionados pues), sin lugar a dudas estará abarrotando las gradas del estadio de la Tuxpan y la calle 23, ECOS Deportivos, que conoce a fondo las novenas que disputaran las semifinales, desde ahorita les puede decir a los aficionados en general, que las escuadras llegan en su mejor momento y saldrán con la victoria, la novena cuyo estratega, mande la señalan clave a la hora cero, caso contrario, uff y recontra uff, simple y sencillamente el resultado será adverso, ECOS deportivos semblanteando a los managers de los contendientes, sacó en conclusión que FICTICIOS a toda costa quieren repetir color, pero será mejor esperar y ver qué dicen los managers del Club Toros, de TROKEROS y del Club 30-50, entonces lector amigo, habrá que hacer acto de presencia al campo mágico de la Tuxpan y 23, cincho que las acciones estarán al rojo vivo. ¡Ah!, pasará a la disputa de la Gran Final, la novena que consiga ganar 4 de los 7 partidos programados y punto…… TOMATEROS DE CULIACÁN QUE REPRESENTÓ EL BEISBOL DEL CLÁSICO CARIBEÑO, GANÓ DE PERDIS EL PARTIDO DEL HONOR A REPÚBLICA DOMINICANA AL SON DE OCHO CARRERAS CONTRA UNA….Uff y recontra uff, de todas maneras, fino lector, a la (gallada) no le simpatizó ver que el beisbol mexicano, mordió el polvo y solamente se quitó el “Zapato”, pero el aficionado que sabe de este jueguito comprende que dentro de un evento de Alto Voltaje, todos los competidores pueden lograr la victoria, en esta ocasión por X razones, el beisbol le negó a nuestros players mexicanos, entonces lector fino habrá que aguantar (vara) y como dijera la jarochita de la YURI, ya vendrán tiempos mejores. ¡Ah!, en sus declaraciones el timonel de los Tomateros de Culiacán, Benjamin Hill, se declaró muy decepcionado por el comportamiento de los aficionados en esta Serie del Caribe, mencionó que nunca se sintió como local, ni modo esto creo yo, fue a raíz de que la escuadra que representó nuestro beisbol mexicano, no funcionó tal y como el aficionado esperaba, pero ni modo, lector aguantador, ahora ya ni llorar es bueno… ECOS Deportivos sigue mencionando que cuando no sale el hit oportuno y más aún cuando te fallan tus pitchers de relevo, pues simple y sencillamente no hay que ir muy lejos…los resultados están a la vista y punto….SE ESCUCHA EL RUN, RUN QUE DESAPAREZCA EL DESCENSO DENTRO DE LA LIGA MEXICANA DE FUT-BOL…. Uff y recontra uff, como la ves, lector conocedor, si te digo que nuestros directivos que mueven el balompié nacional no dan una, ahora con esto, estos “chismes” salieron a raíz de una rueda de prensa que se llevó a cabo en donde participó el presidente de la Liga Mexicana de Futbol, el señor Enrique Bonilla, si se aceptara, en donde quedaría la ilusión de la liga de Ascenso por subir a primera, lo bueno de esto es que solamente es un (guiri…guiri).

