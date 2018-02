TOMATEROS DE CULIACÁN, QUIEN REPRESENTÓ EL BEISBOL MEXICANO EN LA SERIE DEL CARIBE, QUEDÓ FUERA DE LA CONTIENDA….Uff y recontra uff, a decir verdad, lector distinguido, estos tres descalabros que sufriera el conjunto mexicano, nos recuerda cuando a nuestros players los consideraban los (patitos feos) de este Clásico Caribeño, pues ahora en este 2018, nos volvieron a recordar esas decepcionantes actuaciones que tenían nuestros Players, a decir verdad, comentando con gente muy allegada a este deporte del beisbol, sacamos en conclusiones que dentro del staff de pitcheo la selección mexicana iba más o menos para dar la pelea, pero dentro del resto de las posiciones y sobre todo a la hora de que nuestros peloteros se presentaran a la caja de bateo, pues simple y sencillamente tuvimos nuestras dudas y efectivamente esto creo yo, fue factor para que el beisbol mexicano, no alcanzara la meta de contender dentro de las semifinales. ¿Qué quiere decir con esto?, que realmente le faltó (algo) a los ahijados de Benjamín Hill, ese algo, lector aguantador, servirá para que en futuras confrontaciones de esta índole, busquemos la manera de ir preparados en todos los aspectos, en esta ocasión para ECOS Deportivos sería una grosería tratar de buscar culpabilidad alguna por el mal manejo del seleccionado mexicano, no señor, simple y sencillamente nos faltó bateo oportuno y un poco de manejo en los relevos, aquí fue donde nos dieron los demás equipos que compiten dentro de las semifinales de este Clásico de la Serie del Caribe 2018, entonces no nos queda más que decir que el beisbol mexicano no pudo superar a sus contrarios y punto…..QUE EL “PELADO” MATÍAS ALMEYDA, PASTOR DEL REBAÑO SAGRADO, EVALUARÁ LA ACTUACION DE SUS MCHACHOS DENTRO DEL ENGRAMADO….Así lo dio a conocer el estratega del equipo del Pueblo, CHIVAS, mencionó que se estará evaluando muy detenidamente el accionar de los futbolistas, y que dependerá de su comportamiento para que sea tomado en cuenta para que sea alineado dentro del once inicial, algunos futbolistas están de acuerdo con esta decisión, pues también dieron su punto de vista y reconocieron que el “Pelado” no tiene la culpa, pues los entrena debidamente para que el aprendizaje se lleve a la práctica dentro del terreno de juego. Oye, lector aguantador, a decir verdad esta oncena rojiblanca, alberga en su seno bastantes futbolistas jovencitos que deberían de demostrar su temple y sus deseos de defender a fondo la camiseta del conjunto con mayor aceptación de la afición mexicana dentro de este deporte llamado Futbol. ECOS Deportivos sigue insistiendo en que el conjunto de la bella perla tapatía, sigue adoleciendo de una buena “zaga”, pues gente de ataque trae, esperemos que esta determinación de evaluar la actuación de los futbolistas, les sirva a los integrantes de esta oncena tapatía y punto…..EL BOXEADOR MIGUEL “ALACRAN” BERLCHET, DEFENDERA ESTE PRÓXIMO SÁBADO SU TÍTULO DE LOS SÚPER-PLUMAS ANTE EL GANHES MAXWELL AWUKUO…. Así es, lector amigo, este fuerte “ponchador”, expondrá su título por segunda ocasión de los Super- Plumas ante el boxeador Ganhes Maxwell, en su primera defensa retuvo su cinturón ante el Japonés Takashi Miura, por lo cual Berlecht se ha preparado a conciencia, pues desea llegar en óptimas condiciones a este match, a como hemos visto pelear a Miguel “Alacrán” Berlecht, consideramos que saldrá airoso de este compromiso, pues dentro de su carrera boxística arriba del ring es todo entrega, además Berlecht lleva en mente que todos los retadores desean desbancar al monarca, entonces este próximo sábado 10 de febrero, Berlchet lo dará todo arriba del encordado para conservar el título avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y punto…. Nuestro espacio ¡CHULUM! Mejor te invito el día de mañana a otro comentario más…Dios mediante y punto.

