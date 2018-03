ECOS DEPORTIVOS

AUNQUE NO HUBO LA GOLIZA QUE PRONOSTICABAN DARLE A CHIVAS LOS MILLONETS DEL AMERICA, EL EMPATE 1-1, FUE DEL AGRADO DE LA AFICION…..Así fue lector aguantador, con todo y los refuerzos” Bomba” y que algunos cronistas deportivos de por allá de la ciudad de los “zafarranchos” y las “protestas”, habían pronosticado, pues simple y sencillamente los jóvenes fut-bolistas del conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, salieron a demostrar de lo que son capaces, le jugaron a los extranjeros al tú por tú, dentro del primer tiempo los hicieron ver mal, al grado tal que tuvieron que aguantar que por medio del joven Jesús Godínez, llegara el primer gol de este peleado Clásico de Clásicos, a decir verdad lector aguantador, las oncenas ahora si salieron a complacer a sus seguidores, dieron un partido digno de lo que representan para el fut-bol mexicano las dos oncenas, como hacemos mención líneas arriba el gol de Godínez cayó al minuto 20, después los de Coapa reaccionaron y por medio del “cepillo” Peralta al minuto 25 los amarillos empataron a un gol por bando, durante el tiempo complementario, habrá que reconocer que los dirigidos por el “Pelado” Matías Almeyda tuvieron dos que tres buenas llegadas con tintes de gol, así como también por el lado de los millonetas del América, con decirte fino lector que este partido le gustó a ECOSA Deportivos, no podemos negar que estuvo muy movido, aunque los “Berrinchitos” del “Piojo”, no podían faltar, pero hay que comprenderlo, él es así, pero no pasa nada, con este resultado para la escuadra roji-blanca, no significa mas que haber dividido el honor de un Clásico tan arraigado con sus más acérrimos enemigos (deportivos claro está) y para los millonetas del América el punto ganado pues simple y sencillamente no le alcanzó para montarse en primer lugar de la tabla general, otra de las cosas que tomó en cuenta un servidor, fue ver que la diferencia de los puntos dentro de la tabla general entre los millonetas del América y el campeonísimo CHIVAS rayadas del Guadalajara, a los jóvenes fut-bolistas del rebaño sagrado, paso como si nada, que quiere decir con esto, que ahora si, la tropa que dirige el “Pelado” Matías Almeyda, demostró que si pueden competir contra extranjeros y por ende sacar el resultado, resumiendo: CHIVAS y los millonetas del América primeramente los contendientes se portaron a la altura de un CLASICO, y los seguidores también, al no armar “Broncas” en donde pueden salir lastimadas terceras personas y punto……Ya que andamos por este rumbo del deporte de las patadas, déjenme les paso al costo a mis bastantitos lectores, que a la pandilla del Monterrey, como que a los jugadores se les están bajando las pilas, pues acaban de caer ante la escuadra de los Camoteros del Puebla, a propósito de esta oncena, uff y recontra uff, ni duda cabe que está teniendo un CLAUSURA 2018, bastante favorable, pues quiérase o no, se está ganando el respeto de los aficionados que conociesen de este jueguito, Ah!, otra de las oncenas que no creen en nadie, son los “Guerreros” del Santos Laguna, con decirte lector fino que amanecieron como punteros de la tabla general de este Clausura 2018 de la desangelada liga Fut-bolera MX, también podríamos decir que la oncena del conjunto de XOLOS de la Coqueta Tijuana quiere una tajada dentro de la fiesta grande, exacto!, lector amable, desea conseguir su boleto a como dé lugar para meterse a pelear a la cacaraqueada Liguilla, entonces la pregunta del dia seria….se quedaran a la orilla del rio escuadras de Cruz Azul, CHIVAS, PUMAS , León y mejor le paramos de contar y punto…..

Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

