ECOS DEPORTIVOS

MILLONETAS DEL AMÉRICA LUCE FAVORITO EN EL PRÓXIMO CLÁSICO ANTE CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA….Así es, lector aguantador, por ahí algunos cronistas que disque los que saben de beisbol y a veces resultan “Villamelones”, ya salieron a decir que dado el estado que guardan estas oncenas que verán acción el próximo sábado en el llamado CLÁSICO DE CLÁSICOS, los millonestas del América lucen enormidades comparando, claro está, el desempeño que ha tenido el equipo de Pueblo, CHIVAS Rayadas del Guadalajara, (mi equipo), quizás estos señores se vayan con el canto de las sirenas, o quizás que (agüigüi) dijera nuestro buen amigo Juan Valenzuela, tienen que salir a llenar de alabanzas al conjunto de Coapa, pero un servidor humildemente les tenemos que recordar a estos señores y algunos aficionados “villamelones”, que dentro de un clásico todo puede suceder y más, aún, cuando existen “piques” deportivos entre los contendientes. Oye, lector conocedor, no vayamos muy lejos, para muestra de lo anterior expuesto, tenemos muy grabada la fecha en que los millonetas del América anunciaron con Bombo y Platillo, que festejarían en grande todos los títulos que ganarían con motivo del CENTERNARIO y…..y.. …y, qué pasó?, que el rebaño sagrado les hizo la travesura, aguadándoles por completo el festejo, por esto y otras cositas, es mejor ser humildes y no salir a repicar las campanas antes de tiempo, pues después como los avestruces, no hallan donde meter la cara, entonces en este próximo que disque Clásico de Clásicos, nadie puede decir que ganará, eso se tendrá que demostrar dentro del terreno de las acciones. Para un servidor que no se va con la finta, las escuadras tendrán que salir a dar un buen partido, pues los fieles seguidores de estas escuadras merecen eso y más, ¡Ah!, si el DT de CHIVAS, Matías Almeyda, manda a sus muchachos desde el arranque a presionar a los de Coapa y les juegan al uno, dos, uff y recontra uff, cincho que los amarillos, se verán en aprietos, resumiendo, aunque el equipo del pueblo, le ha faltado mucha definición, quizás este sea el momento para empezar la repuntada, veremos, veremos y después comentaremos y punto….. YANQUIS DE NUEVA YORK, YA PRESENTÓ UN LINE-UP EN LOS JUEGOS DE LA TORONJA DE BASTANTE RESPETO….Uff y recontra uff, la neta camioneta, lector distinguido, que Yanquis cuenta con tremenda dinamita dentro de los bates de sus jugadores, imagínate, lector conocedor, cuando se presente en la caja de bateo en fila india, Gary Sánchez, Stanton y Aaron Judge?, ¡ay nanita!, simple y sencillamente el lanzador que le toque en suerte enfrentar a estos tumbabardas, pues lo pensará dos veces cuando suelte la hebra hacia el pentágono. Sí, lector conocedor, sin lugar a dudas que comprenderá que más de una pelota, viajará tras la verja del estadio, estos bateadores ya han participado en los partidos de fogueo, buscando, lógico es, llegar como navajitas de rasurar al arranque del beisbol gabacho. resumiendo; los otrora Campeonísimos Yanquis de Nueva York, estarán nuevamente en la disputa de los primeros playoff y punto…..QUE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL Y DUEÑOS DE LOS EQUIPOS CONFIRMARON QUE NO HABRA LIGA DE DESCENSO…. Así lo dieron a conocer fuentes informáticas que estuvieron presentes en la pasada reunión en donde se ventiló lo anterior, ¿que quiere decir con esto?, que la Liga de Ascenso, estará supervisada por la Federación para que si algún club desee incursionar dentro de la Liga Mexicana MX, reúna los requisitos establecidos para poder incursionar en la Liga MX, este acuerdo estará vigente hasta el 2018, la idea es que disque fortalecer el futbol mexicano y que sean 20 oncenas que disputen los torneos. Uff y recontra uff, la neta camioneta que con estas decisiones, los involucrados en estas decisiones, simple y sencillamente están mandado al “diablo”, al futbol de menor jerarquía y punto. Por: Paco Castañeda R.

