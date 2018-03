ECOS Deportivos se une a la pena que embarga a la familia Gallegos Chávez, por el sensible fallecimiento del profesor José Alberto Gallegos Chávez, quien participó en varios equipos dentro del Rey de los Deportes, además de ser impulsor del deporte en este nuestro querido San Luis, desempeñando varios cargos dentro de ligas y clubes deportivos. ECOS Deportivos se une a la pena que embarga a la familia Gallegos Chávez por tan irreparable pérdida, rogando al todopoderoso mande el bálsamo que cura este tipo de heridas, descanse en paz un gran deportista, descanse en paz el compañero y amigo…..EL TIGRE RUGIÓ Y ESTA DENTRO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CONCACHAMPIONS DE CONCACAF…..Así es, lector distinguido, los ahijados del “tormentoso” DT Ricardo “Tuca”, TIGRES Universitarios, ahora sí, jugando un futbol más atractivo, lograron imponerse a la oncena del Herediano de Costa Rica al son de 3 goles contra 1, con este cómodo resultado, los felinos están dentro de los cuartos de final de la Concachampion de Concacaf, el futbolista que aseguró el triunfo de los dirigidos por el “Tuca” Ferretti, fue Enner Valencia con par de “pepinos”, aunque el triunfo ya estaba asegurado de todas maneras llegó el tercero en los botines de Ismael Sosa para el 3-1 final. Entonces (dijo mi compadre), el conjunto de los felinos irá en los cuartos de final contra la escuadra del TORONTO FC. Oye, lector amigo, a como han venido jugando ya los felinos, se espera que hora sí (cene pancho), o mejor dicho sea, ahora sí, TIGRES figure hasta el final de la Concachampions. ¡Ah!, deja te paso al costo de una buena vez, lector fino, porque nuestra única obligación es contigo de mantenerte un tanto informado de lo que acontece dentro del mundo deportivo, resulta que “CANES” de Tijuana a duras penas logró pasar la primera barrera al imponerse en el (Global 2-1) a la oncena del Motagua de Honduras, con este resultado los ahijados del Cocca estarán dentro de los cuartos de final, solamente que tendrán que esperar para ver cuáles serán sus rivales en turno entre las escuadras del New York Red Bulls y el Olímpico, lo bueno de todo esto, lector sagaz, es que los clubes mexicanos que participan dentro de la Concachampions, están haciendo su trabajo y punto…..SE TAMBALEA LA PELEA LUIS “PANTERA” NERY CONTRA YAMANAKA, PORQUE EL TIJUANENSE SE EXCEDIÓ DE PESO….Así fue, lector aguantador, ahora que estos peleadores se subieron a la báscula, el “pantera” Nery, puso la romana 5 libras más arriba de lo pactado para este match, entonces los comisionados, decidieron suspender el Titulo al Mexicano de los Gallos y ahora están analizando la posibilidad de que la pelea se lleve a cabo en los próximo días a diez asaltos, esto a raíz de que el boletaje allá en tierras Niponas, ya se habían colocado, a decir verdad lector distinguido, este tipo de situaciones no deberían de pasar y menos cuando está de por medio un Titulo, ¿que quiere decir con esto?, que los hombres de pantaloncillo largo que giran alrededor en este caso del Campeón Luis “Pantera” Nery, no cuidaron el peso del boxeador Tijuanense, pues cinco libras arriba del límite de los Gallos, es mucho pesaje, en esta ocasión, los comisionados del pesaje, le dieron al mexicano dos horas para que quemara las cinco libras, cosa que fue imposible, pues el “Pantera” Nery logró quitarse dos libras más, entonces esperemos el resultado de esta anomalía, si se suspende la función, o si se concreta o los dirigentes del retador acceden a un arreglo y punto….Nuestro espacio CHULUM!, mejor te invitamos lector aguantador el día de mañana a otro comentario más….Dios mediante. Por: Paco Castañeda R.

