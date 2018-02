EL PITCHER SANLUISINO DE BRAZO EQUIVOCADO, JOSE LUIS”CHIKEN” GARCIA ES COUCH DE PITCHEO DE LA NOVENA GENERALES DE DURANGO DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL….Asi es lector aguantador, José Luis quien fuera un gran lanzador en el beisbol mexicano y que en sus últimos partidos jugara con la novena de Venados de Mazatlán y que en la actualidad tuviera participación con el equipo GRIZZLIES, ahora fue llamado por la organización del Club Generales de Durango, para que sea el Couch de Pitcheo de este equipo, que quiere decir con esto?, que sin lugar a dudas, José Luis García con su vasta experiencia adquirida dentro de su participación en nuestro beisbol mexicano ayudará bastante a esta novena Duranguense, ojalá y que este lanzador salido de Liga Infantil y Juvenil Industrial y Comercial, dada su capacidad como mencionamos líneas arriba y su entrega en enseñar a los jóvenes peloteros, le vaya bien en su nuevo trabajo, cosa que así será y punto…..EL FUT-BOLISTA PORTUGUES CRISTIANO RONALDO, ASEGURA QUE EL FUT-BOL EUOPEO ES SUPERIOR AL MEXICANO Y OTROS PAISES….Uff y recontra uff, oye fino lector este gran fut-bolista no se anduvo con medias tintas, en su entrevista ante los medios deportivos, tajantemente hizo hincapié sin querer ser hipócrita, que el balompié Europeo es muy superior al nuestro y de otros lares, (me imagino que se refería en su totalidad al fut-bol de Concacaf, en la rueda de prensa para ajustar su versión, dijo que dentro de las competencias a nivel Mundial, el fut-bol Europeo siempre ha sobresalido, entonces es aquí en donde este deporte del fut-bol, demuestra su superioridad ante otros países, hizo mención de algunos clubes, pero como de todos los aficionados a este deporte que conocen la trayectoria de cada país dentro de esta disciplina deportiva, pues será mejor que cada quien analice y saque su conclusión, ECOS Deportivos reconoce lo que externo en rueda de prensa este habilidoso fut-bolista como lo es Cristiano Ronaldo, aunque a la mejor tu lector amigo, veas las cosas de otra manera y punto…..QUE EL DEFENSA CENTRAL DE CHIVAS OSWALDO ALANIS, SINTIO MUCHO HABER FALLADO EL PENALTI EN DONDE CHIVAS PUDO HABER SACADO LOS TRES PUNTOS ANTE PUMAS…. Co la vez fino lector, como que estas declaraciones ya no checan, total se falló y ya, pero la situación creo yo es salir con la disculpa de siempre, tu lector amigo, al igual que ECOS Deportivos ya “chale” con esto, pues a decir verdad, si creemos que a este fut-bolista le haya dado un poco de vergüenza, pero fíjate lector distinguido lo que mencionó este defensa del rebaño sagrado, que de los errores se aprende, Ah!, y lo que si sienten en esta oncena es que el equipo ya está carburando mejor, además que están jugando más acoplados y que cerrarán este Torneo CLAUSURA 2018, dándole buenos resultados a sus seguidores, para ECOS Deportivos, todo atleta jamás piensa en cometer errores, pero también se sabe, que un fut-bolistas que devenga buena cantidad de dinero por sus servicios, debería de ponerle mas empeño en su accionar domo tal, es más lector aguantador, en este caso, si el arquero le adivina el disparo y ataja el esférico, pues ni modo, aquí el mérito se lo lleva el arquero, pero que no lo agarren como excusa, Oswaldo Alanís, falló y no hay pa’donde hacerse, este error puede ser clave para que el rebaño sagrado llegue al Clásico de Clásicos con los ánimos (achicados), aunque lo bueno que en este tipo de confrontaciones, todos pueden ganar y punto….Nuestro espacio dijo que hasta aquí, dejamos solamente para invitarte lector amigo el dia de mañana a otro comentario más….Dios mediante y punto….. Por: Paco Castañeda R.

