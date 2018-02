EL REBAÑO SAGRADO NO QUIERE DEJAR LA SOMBRA QUE LOS PERSIGUE SIN PODER GANAR….Así es, lector aguantador, no vayamos muy lejos para comprobar esto, ahora que el conjunto de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, se enfrentó dentro de la jornada 9 de la desangelada liga fut-bolera MX, ante la oncena de PUMAS Universitario, en un partido en donde la gran parte del encuentro la oncena del pueblo CHIVAS, dominó las acciones, en los últimos minutos de la parte complementaria, con el marcador empatado a un gol por bando, el defensa central del rebaño sagrado, fue el encargado de tirar desde los once pasos un penalti, es aquí donde ECOS Deportivos no se explica el por qué los jugadores del equipo del pueblo, se arrugan o a la hora cero, cuántos partidos los ha dejado ir el conjunto tapatío, bastantes diría yo, CHIVAS con esa gran aceptación con que cuenta de sus seguidores, la directiva debería de analizar de fondo el problema y tratar de que esta oncena tan popular, vuelva a la senda del triunfo. Oye, lector aguantador, ECOS Deportivos que ha seguido muy de cerca desde hace varias lunas y varios soles, la tremenda trayectoria de este plantel, ve muy lejano que las nuevas generaciones de fut-bolistas, se entreguen dentro del engramado defendiendo con honor la camiseta del campeonísimo. ¡Ah!, y por favor los “villamelones” de conocidas televisoras, antes de vociferar culpando al “pelado” Matías Almeyda, DT del conjunto tapatío, deberían de analizar a fondo el comportamiento de los jugadores de esta multicitada Institución futbolera. Resumiendo, lector aguantador, para ECOS Deportivos, no es lo mismo el desempeño de antaño de los jugadores de CHIVAS que 20 años después y punto…. Animo Chivas, la grandeza de una oncena no se acaba de la noche a la mañana, como algunos clubes desean que suceda y punto…..QUE EL “GALLO” JUAN FRANCISCO ESTRADA, EXIGE LA REVANCHA ANTE EL TAILANDES RUNGVISAI, CONSIDERA QUE GANÓ EL PASADO COMBATE DE LOS SUPER-MOSCAS….Uff u recontra uff, la neta camioneta, lector aguantador, que las cosas que sucedieron arriba del ring en este pasado agarrón que tuvieron estos peleadores, simple y sencillamente para ECOS Deportivos que no se va con el canto de la sirena, un empate hubiera (el hubiera, no existe), dejado complacido al respetable que se dio cita en el Forum de Inglewood, pero los jueces, son los jueces y así vieron el combate y así decidieron darle el triunfo al Tailandés, en pasada rueda de prensa y donde compareció el “Gallo” Estrada, mencionó que exige una revancha, es más, dijo el “Gallo” Estrada, que está dispuesto a que la revancha se lleve a cabo en donde determine el dueño de los Súper-Moscas. También, ya más sereno, reconoció que quizás le hizo falta soltar más golpes, (igualito opinó ECOS Deportivos en este combate), pero aun así, era justo el empate y punto…..QUE EL TIBURÓN ROJO DEL VERACRUZ, SE PERFILA PRÁCTICAMENTE PARA SER EL SENTENCIADO DENTRO DEL DESCENSO….Uff y recontra uff, aquí realmente, lector conocedor, no hay pa’donde hacerse, el Tiburón anda herido, y de muerte diría yo, aunque aún faltan algunos partidos, no es lógico que esta oncena se recupere, aunque los rojinegros del ATLAS, también andan aruñando el descenso así como la oncena de Lobos BUAP, entonces la pregunta de los sesenta mil pesos sería, ¿logrará el Tiburón Rojo del Veracruz, esquivar el arponazo final? ¡Ay nanita!, a lo que se mira, estará del “cocol” para esta oncena del puerto de Veracruz y punto. Nuestro espacio ya no dio más, entonces mejor te invito lector amable el día de mañana a otro comentario más….Dios mediante y punto.

Por: Paco Castañeda R.

