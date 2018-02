EN PELEA DE TOMA Y DACA, EL “GALLO” ESTRADA CAYO ANTE EL CAMPEON SRISAKET POR DECISION UNANIME…. Asi sucedieron las cosas arriba del Ring del Foro de Inglewood, hay nanita, a decir vedad lector conocedor de este viril deporte de los puños, para ECOS Deportivos el oriundo de Puerto Peñasco, Sonora Juan Francisco “Gallo” Estrada, hizo una pelea inteligente ante el Campeón Tailandés, quien también se portó valiente a la hora de entrar al “zafarrancho”, para ECOS Deportivos que conoce un 16 de este deporte de los puños, dada la entrega de ambos peleadores y no queriendo rayar en favoritismos, esta decisión que dos de los Jueces vieron, realmente están fuera de “cazuela”, o mejor dicho sea, está fuera de la realidad que se miró arriba del encordado, fue una guerra sin cuartel en donde en su tarjeta de ECOS Deportivos, el empate hubiera sido justo, a los largo de los doce movidos episodios pactados en este combate en donde el Tailandés exponía el cinturón de los Suprmoscas, hubo alternancia quizás por lo aparatoso que se miraban los golpes que lanzaba el Tailandés, los jueces se fueron con el canto de la sirena, pero en realidad la mayoría de los golpes lanzados fueron esquivados por el “Gallo” Estrada, parte del respetable que se dio cita a presenciar este combate en el Ring del Foro de Inglewood , al terminó de este estrujante combate, vitorearon en un cien por ciento al “Gallo” Estrada, pero tu sabes bien lector aguantador, que los jueces que sancionan las peleas titulares tanto en Las Vegas como en Inglewood, uff y recontra uff, haz de cuenta cuando nuestros silbantes dentro del fut-bol, deciden escalofriantes jugadas, resumiendo: el “Gallo” Estrada demostró que es un peleador de entrega total arriba del entarimado, o mejor dicho sea, es un boxeador que desquita el boleto de entrada y punto…A LOS MILLONETAS DEL AMERICA NO LES ALCAZARON LOS 95 MINUTOS DEL PARTIDO ANTE “CANES” DE TIJUANA PARA PERFORAR EL ARCO DE MANUEL LAJUD….Uff y recontra uff, oye fino lector, ni todos los refuerzos “Bomba” pudieron abrir la férrea defensa y los buenos lances del arquero Lajud, fue tremenda lluvia de disparos al arco de XOLOS, con decirte lector aguantador, que ni solo los goleadores “bomba”, lograron anotar el gol que les daría la victoria, teniendo que conformarse sacar el empate en su gallinero, lo único que llamó la atención de ECOS Deportivos, es comprobar que a los refuerzos “bomba” de los millonetas del América el engrudo se les hizo bola, pues con decirte lector aguantador, que a ECOS Deportivos se le olvidó la gran cantidad de disparos que hicieron los de Coapa, Ah!, pero como siempre los cronistas en turno, se desvivían en puras alabanzas para tu ya sabes quienes y punto…..PA’SU MECHA….El arquero Mark Flekeen del Duisburg de Alemania de segunda división, tranquilamente abandonó la portería para tomar agua, el esférico que manejaba un defensa le valió, no se fijó, que su defensa se lo regresaba y pues ni modo aceptó el gol, afortunadamente para su oncena, iban ganando dos cero y lograron sacar el resultado 2-1, pero del “carrillón” que le hicieron sus compañeros nadie lo salvó y punto….. EL LANZADOR DE BRAZO EQUIVOCADO OLIVER PEREZ, VESTIRA LA CASACA DEL OTRO COMAPEONISIMO ROJOS DE CINCINATTI….Uff y recontra uff, así de sencillo fino lector, este veterano lanzador Sinalonse firmo por un año con la maquina roja, Oliver Pérez quien ha militado con varias novenas dentro de la gran carpa, sus últimas campañas vistió la casaca de los Nacionales, ahora este 2018, lo hará con Rojos de Cincinatti, el salario no fue dado a conocer y punto…… Por: Paco Castañeda R.

