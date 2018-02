ECOS DEPORTIVOS

EL REBAÑO SAGRADO, PASÓ LA PRIMERA PRUEBA CONTRA LA ESCUADRA DEL CIBAO FC….Así es, amable y fino lector, a decir verdad, esta oncena que está peleando dentro de la Concachampions, no presentó gran obstáculo a la escuadra mexicana CHIVAS Rayadas del Guadalajara, cayeron ante los ahijados de Matías Almeyda por un marcador de dos goles a cero, la neta camioneta, lector amable, los campeonísimos se adueñaron del esférico durante todo el partido podríamos decir, aunque los delanteros del conjunto de la bella perla tapatía, traían la mira rumbo a “chalma”, el “Chapito” Sánchez fue el primero en poner adelante a su oncena, después ya en la parte complementaria, llegó el dos cero por conducto del jovencito Juan Macías, ¿qué quiere decir con esto?, que el rebaño sagrado estará recibiendo a sus adversarios del CIBAO FC la próxima semana para disputar el segundo dentro de los octavos de final de la Concachampions, todo hace suponer, lector amigo, que los ahijados del “Pelado” Matías Almeyda, tienen la bella oportunidad de seguir en la brega dentro de esta Copa de Concacaf, pues realmente se antoja difícil para que la oncena mexicana en casa, sea goleada por tres goles a cero. Entonces, lector amigo, a su regreso a tierras mexicanas, el delantero Alan Pulido fue abordado a su llegada por cronistas deportivos, en donde señaló que aunque fallaron en varias llegadas, se pudo conseguir el triunfo y que por ende sus compañeros demostraron el ánimo suficiente para seguir en la lucha dentro del Torneo CLAUSURA 2018 del balompié mexicano, por ultimo manifestó el delantero rojiblanco, que tratarán sacar los TRES puntos en el estadio Universitario casa del PUMA, ahora que se enfrenten el próximo domingo ante la escuadra capitalina, ojalá por bien de los seguidores del equipo del pueblo, logren el triunfo, cosa que a como se ven los números que marcan algunas oncenas que figuran dentro de los ocho para conseguir su boleto a la cacaraqueada liguilla, bien podrían llegar también ellos, pero tú bien sabes lector conocedor, que al campeonísimo CHIVAS, no se le han dado las cosas, será mejor ver que estas oncenas den un buen partido al respetable que son los que pagan el espectáculo y punto……HOY JUAN FRANCISCO “GALLO” ESTRADA, TRATARÁ DE CONSEGUIR EL TITULO ANTE EL CAMPEÓN, el Tailandés Rungvisai. Dentro de los Super-Moscas, ¿qué quiere decir con esto?, que el oriundo de Puerto Peñasco, tratará de darle al boxeo mexicano, otro título, pero la empresa no será fácil, pues el tailandés tiene lo suyo, la afición a este viril deporte de los puños, confía en que el “Gallo” Estrada, dará tremenda pelea y tratará por todos los medios derrotar al campeón, entonces lector aguantador, el día de hoy sábado 24 de febrero, ojalá sea una fecha memorable para el boxeo mexicano, que Juan Francisco Estrada, logre el fajín de los Súper-moscas. ¡Ah!, esta pelea se estará llevando a cabo en la arena del Forum de Inglewood, California…ANIMO!!…ANIMO!!, y punto… Ya que andamos por este rumbo de los puñetazos, deja te paso al costo, lector aguantador, que definitivamente la revancha de desempate entre Saúl ”Canelo” Álvarez y el boxeador de las (GGG), se estará escenificando en la Arena T-Mobile de la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, Nevada. ¡Ah!, será el 5 de mayo, uff y recontra uff, ambos peleadores, ya salieron a calentar este desempate, por un lado el “Canelo” mencionó que ya conoce a fondo a Golovkin y que terminará su obra de ponerlo KO exactamente en donde se celebró el primer combate, en cambio Golovkin se limitó a decir que derrotará al oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco y punto….Nuestro espacio ya no dio más, entonces mejor te invito lector amable el día de mañana a otro comentario más… ¡Ah!, nuestro saludo deportivo será para nuestro buen amigo EL CUBAS BOY, José Luz Laguna, quien nos visitó en donde elaboramos nuestros ECOS Deportivos. Por: Paco Castañeda R.

