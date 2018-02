ECOS DEPORTIVOS

EL MANAGER DE LOS ASTROS DE HOUSTON QUIEN LOS LLEVO A GANAR EL TÍTULO DE LA PASADA SERIE MUNDIAL, CONJUNTÓ TREMENDO STAF DE PITCHEO ABRIDOR….Uff y recontra uff y en qué forma dijera Don Miguelito Arvizu, ¡Ay, nanita!, si esta novena vuelve a pelear como lo hicieron la temporada pasada, otra vez, ay, nanita, simple y sencillamente estarán dentro de los playoff y ¿por qué no decirlo?, peleando otro título del CLÁSICO DE OTOÑO, para que te formes tu propia idea, lector conocedor, de este jueguito que le dieron por llamar el deporte rey, deja te paso al costo algunos nombres de los lanzadores abridores que ya se declararon listos para entrar en acción dentro de la temporada de fogueo, en primer término, al gran veterano Justin Verlander, Gerrit Cole, Lance McCullers Jr. Dallas Keuchet y dos que tres más, a decir verdad, lector aguantador, si los actuales campeones de la pasada Serie Mundial, siguen jugando en conjunto como lo hicieron, uff y recontra uff, ¡Ah!, y es posible pues casi, casi que quedaron con el equipo que les dio el campeonato y sobre todo que se han reforzado con más pitcheo, entonces el estratega Hinch, tendrá de donde echar mano en su pitcheo abridor, como cerrador y punto…..POR FIN, EL PUMA SACO LA “GARRA”, SE IMPUSO CÓMODAMENTE A LA ONCENA DE LOBOS BUAP AL SON DE 4-1 DENTRO DE LA COPA MX 2018…..Así es, lector aguantador, por fin los ahijados de David Patiño, salieron con las “garras” afiladas y lograron que la oncena de Lobos BUAP se paniquearan, al grado tal que no pudieron descifrar los ataques certeros del PUMA, ¿qué quiere decir con esto?, que tal vez el próximo domingo 25 de febrero, cuando se enfrenten a los también urgidos de triunfo, CHIVAS, logren dar un buen espectáculo, como hemos venido haciendo mención en anteriores comentarios, a las dos escuadras les urge sobre manera sacar los tres puntos en disputa, para los ahijados del “Pelado” Matias Almeyda si logra imponerse a los universitarios, sería como un verdadero respiro a la crisis por la que pasa el equipo del pueblo, sí, lector aguantador, que ya son varias jornadas en donde su majestad el GOL, no aparece en su favor, resumiendo; este próximo partido, ya desde ahorita está siendo marcado por los aficionados conocedores de este jueguito, como el PROTAGONISTA dentro de esta jornada, la pregunta al respecto seria, lograrán los campeonísimos CHIVAS rayadas de la hermosa bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, volver a jugar como cuando se adjudicaron el título de Copa y el título de Liga?, uff y recontra uff, por bien de los miles y miles de simpatizantes con que cuenta a nivel internacional, esperemos que YES en inglés, OUI en Francés, Taca, taca en Japonés y Abuelita soy tu nieto en mexicanpan de las Tunas y punto……EL GRAN BOXEADOR MEXICANO ÓSCAR VALDEZ, DEFENDERÁ SU TÍTULO DE LOS PLUMAS ANTE EL BRITÁNICO, SCOTT QUIGG, EL PRÓXIMO 10 DE MARZO……¡Ay, nanita!, este pleito, lector aguantador, el boxeador mexicano de Nogales, Sonora, estará sentado en un polvorín, exacto lector amigo, pues el retador presume de un récord por la vía del cloroformo de 25 KO, ¿qué quiere decir con esto?, que Óscar Valdez, tendrá que sacar su velocidad, además de no aceptarle continuamente el cambio de metralla a este fuerte retador. Aunque el Sonorense también cuenta con una buena cantidad de peleas ganadas por la vía del KO, deberá demostrar lo que en sus entrenamientos ha aprendido, boxear y salir por piernas, o sea boxearlo a distancia y si le dan oportunidad pues probar su fuerte pegada, resumiendo todo esto; el próximo 10 del mes entrante marzo, el ring instalado en el Stubhub Center de Carson, andará rondando el fantasma del KO y punto. ECOS DEPORTIVOS

Por: Paco Castañeda R.

